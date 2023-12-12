МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Во вторник котировки нефти потеряли 3%, а сорт Brent упал в цене до минимума с июня. Как сообщает Reuters, потребительские цены в США в ноябре неожиданно выросли, что стало еще одним свидетельством того, что Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли развернет курс денежно-кредитной политики к понижению процентных ставок в начале следующего года.

По состоянию на 14.58 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 2,30 доллара, или 3%, до 73,73 доллара за баррель. Январские контракты на нефть WTI подешевели на 2,39 доллара, или 3,4%, до 68,93 доллара за баррель.

Рост мирового спроса на нефть, вероятно, замедлится в 2024 году, хотя ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA) расходятся во мнении относительно масштаба этого замедления. При этом недавнее решение ОПЕК+ о продлении режима сокращения добычи не впечатлило рынок. Обновленные прогнозы ОПЕК и IEA должны выйти на текущей неделе.

В среду инвесторы будут ждать итогов заседания ФРС. Предполагается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений.

Данные США по инфляции в целом соответствовали ожиданиям, отмечает Натаниэль Кейси, инвестиционный стратег-аналитик Evelyn Partners.

"Хотя инфляция продолжает двигаться к целевому уровню ФРС 2%, ее снижение, очевидно, замедлилось", — добавляет он.