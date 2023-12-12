МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ упали в цене на торгах в США во вторник примерно на 3% и обновили 6-месячный минимум на фоне рекордной добычи. Прогнозируется, что до конца декабря погода будет более теплой, а спрос на отопление, соответственно, более низким, чем предполагалось ранее, передает Reuters.

Комбинация мягкой погоды и близкого к рекордному уровня добычи газа в США позволит производителям электроэнергии в ближайшие недели использовать меньше газа из запасов, чем обычно в это время года. По оценкам аналитиков, запасы газа в американских хранилищах примерно на 7,8% превышают нормальные уровни для этого времени года.

Около 14.42 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ подешевели на 6,5 цента, или 2,7%, до 2,366 доллара за млн БТЕ. Таким образом, фьючерсы могут второй день подряд обновить минимум на закрытии за период с 14 июня.

Котировки остаются на территории перепроданности (индекс относительной силы RSI ниже 30) пятый день подряд, что случалось последний раз в феврале. Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, поэтому многие участники рынка полагают, что в ноябре котировки достигли пика зимнего сезона.

Премия, с которой торгуются фьючерсы с поставкой в 2029 году по сравнению с контрактами с поставкой в 2024 году, обновила рекордные максимумы третий день подряд.

Аналитики ожидают повышения цен на газ в 2025 году и далее в условиях увеличения спроса — несколько новых СПГ-терминалов начнут работать в США, Канаде и Мексике.

Что касается перспектив 2024 года, то аналитики стали понижать прогнозы спроса на газ в США — компания Exxon Mobil перенесла срок начала производства СПГ на терминале Golden Pass в Техасе со второй половины 2024 года на первую половину 2025 года. Запланированные мощности этого терминала — 2,3 млрд кубических футов газа в день.

На спот-рынке контракты с поставкой на следующий день с терминала AECO в канадской провинции Альберта опустились в цене до минимума с октября 2022 года.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в декабре выросла до 108,4 млрд кубических футов в день с рекордных 108,3 млрд кубических футов в ноябре.

По предварительным данным, суточная добыча уменьшилась во вторник на 2 млрд кубических футов в день, до 107,3 млрд кубических футов в день, что связано по преимуществу с сокращением показателей в Техасе и Оклахоме. Если эти данные подтвердятся, то падение добычи накануне было самым крупным с начала ноября.

Метеорологи прогнозируют, что температуры воздуха останутся выше сезонной нормы до 27 декабря.

В условиях теплой погоды в LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, опустится до 122,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 123,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе. Прогноз на следующую неделю ниже того, который сделали аналитики в понедельник.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в декабре в среднем составили 3,8 млрд кубических футов в день против 5,6 млрд кубических футов в день в ноябре и рекордных 6,9 млрд кубических футов в день в августе, согласно данным LSEG. Суточный экспорт, по предварительным данным, сократился во вторник до 3,5 млрд кубических футов в день — это самый низкий уровень с мая 2020 года.

Впрочем, аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы — в декабре начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в декабре выросли в среднем до 14,6 млрд кубических футов в день с 14,3 млрд кубических футов в день в ноябре. Ноябрьский уровень поставок был рекордным.