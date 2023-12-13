МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду снизились до полугодовых минимумов, а инвесторы на мировых фондовых рынках заняли выжидательные позиции перед окончательным в этом году решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам и комментариями руководителя центробанка, который может пролить свет на возможные сроки снижения ставок в следующем году, передает Reuters.

Кроме того, трейдеры анализируют влияние соглашения, подписанного на климатическом саммите COP28, согласно которому стороны договорились начать сокращение мирового потребления ископаемого топливо, а также новости из Аргентины, где министр экономики представил программу шоковой терапии экономики и планирует девальвировать курс песо более чем на 50%, снизить субсидии для энергетической отрасли и отменить тендеры на общественные работы.

Цены на нефть Brent достигли уровня 72,51 доллара, минимума с конца июня. Баррель марки WTI подешевел до 68,71 доллара из-за опасений насчет ослабления спроса на фоне замедления мировой экономики и чрезмерного предложения. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз поставок в стране в 2023 году на 300 000 баррелей в день, в то время как предложение российской нефти резко выросло.

Общемировой индекс акций MSCI сегодня придерживается флэтовой линии и находится вблизи максимума с начала августа.

Если индекс MSCI превысит июльский максимум, который находится менее чем в 1% от текущих уровней, он достигнет 20-месячного максимума. В последние недели он получил поддержку от ожиданий значительного снижения процентных ставок в следующем году, в то время как экономический рост в США остается устойчивым.

Сегодня все внимание будет приковано к ФРС, которая должна объявить свое решение о процентной ставке.

Участники рынков практически полностью уверены, что руководители центробанка сохранят ставки без изменений.

После этого решения пройдет пресс-конференция Джерома Пауэлла и публикация прогнозов касательно будущей траектории политики ФРС. На текущий момент рынки учитывают в котировках снижение ставки ФРС к концу следующего года более чем на 100 базисных пунктов.

"Нам необходимо пристально следить за тем, что скажет ФРС и ЕЦБ и как после этого изменятся текущие оценки. Фундаментальные показатели оправдывают корректировку денежно-кредитной политики, но не в такой степени, как это учтено в котировках", — пояснил Сами Чаар, старший экономист Lombard Odier.

ЕЦБ, Банк Англии, Норвежский банк и Швейцарский национальный банк проведут свои заседания в четверг.

Панъевропейский STOXX 600 поднялся на 0,2% и приблизился к максимальной отметке с февраля 2022 года. Немецкий и французский ведущие индексы близки к рекордным максимумам.

Фьючерсы на американские индексы растут. Во вторник американские индексы закрылись на максимумах с начала года, а индикатор волатильности CBOE упал до минимума почти за четыре года.

В Великобритании макроданные указали на сокращение экономики в ноябре, что увеличило риск рецессии и проверит на прочность желание Банка Англии придерживаться жесткой политики борьбы с инфляцией вместо снижения процентных ставок с 15-летнего максимума.

Доходность 2-летних британских гособлигаций опустилась почти на 5 б. п. до 4,45%, минимума примерно за месяц. Фунт ослаб к доллару на 0,2% до 1,2562 доллара, а также снизился против евро.

Доходность 2-летних гособлигаций Германии стабилизировалась на уровне 2,71%, а доходность аналогичных американских бондов — на отметке 4,722%. Ранее в декабре доходность американских гособлигаций достигла полугодового минимума 4,540%.

Доходность 10-летних гособлигаций США осталась на уровне 4,2063%, недалеко от минимума за три месяца.

Китайские рынки сегодня отреагировали на вчерашнюю Центральную экономическую рабочую конференцию (CEWC), на которой лидеры страны сообщили, что Китай будет принимать скоординированные меры для поддержания внутреннего спроса и восстановления экономики в 2024 году.

Ведущий китайский индекс голубых фишек упал на 1,7%, а гонконгский Hang Seng понизился на 0,9%. Инвесторов разочаровало отсутствие новостей о серьезных стимулирующих мерах со стороны властей.

Золото понизилось в цене до минимума более чем за три недели на 1973,35 доллара.