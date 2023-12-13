МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повышаются. Как сообщает Reuters, вниманием рынка полностью завладело последнее в этом году заседание ФРС США по денежно-кредитной политике, по итогам которого, как ожидается, ставки изменены не будут.

Недавние данные, включая вышедший вчера индекс потребительских цен (CPI), подкрепили мнение рынка о том, что процентные ставки уже достигли пика. Трейдеры также предполагают возможность снижения ставок в следующем году.

Положительный настрой также помог основным индексам Уолл-стрит завершить торги вторника на новых максимумах 2023 года.

Теперь все ждут публикацию индекса цен производителей (PPI) за ноябрь, который должен выйти в 13.30 по Гринвичу, до решения центробанка по итогам двухдневного заседания. Решение ожидается в 19.00 по Гринвичу.

Рынок также будет сосредоточен на комментариях Джерома Пауэлла после заявления центробанка и публикации графика ожидаемой динамики процентных ставок, которые могут дать представление о курсе денежно-кредитной политике.

"Мы полагаем, что Пауэлл не подтвердит активное снижение ставок, учтенное в ценах на рынке. Хотя замедление инфляции было бы воспринято с радостью, на наш взгляд, ФРС пока еще рано объявлять победу над ней, — отмечает Мохит Кумар, главный экономист по Европе в Jefferies. — Скорее всего, Пауэлл займет сбалансированную позицию, подчеркнет зависимость решений ФРС от данных и скажет, что еще рано ФРС провозглашать победу над инфляцией".

Денежные рынки почти полностью учли в ценах сохранения ставок на нынешнем уровне 5,25%-5,50%. Сейчас трейдеры, согласно FedWatch от CME, ожидают смягчение политики в следующем году, оценивая вероятность снижения ставок на 25 б. п. в мае 2024 года в 76,6%.

Европейский центральный банк и Банка Англии также должны на этой неделе объявить о своих решениях по денежно-кредитной политике.

Тем временем в пятницу в США должны истечь опционы на акции почти на 5 трлн долларов, что должно стать самым крупным таким событием в истории. По словам стратегов, скорее всего, это сдержит рыночную волатильность.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 51 пункт, или 0,14%, e-mini на S&P 500 выросли на 6,25 пункта, или 0,13%, а e-mini на Nasdaq 100 выросли на 39,25 пункта, или 0,24%.

Акции Tesla на премаркете просели на 1,1%. Производитель электромобилей потеряет федеральные налоговые льготы на 7500 долларов для некоторых машин Model 3.

Акции Pfizer упали на 7,0%. Фармацевтическая компания прогнозирует на 2024 год более низкую выручку, чем ожидают на Уолл-стрит.

Акции Southwest Airlines просели на 1,4%. Перевозчик увеличил прогнозируемое значение затрат на топливо в 4-м квартале.

Акции Take-Two Interactive Software выросли на 3,1%. Производитель видеоигр с 18 декабря должен войти в состав индекса Nasdaq 100.

Акции Ford упали на 0,5%. Exane BNP Paribas снизил рейтинг акций автопроизводителя с "выше рынка" до "нейтрально".