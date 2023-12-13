МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США в среду оставила процентные ставки без изменений и в своих новых экономических прогнозах просигнализировала о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который продолжался последние два года. Кроме того, прогнозы центрального банка указали на более низкую стоимость заимствований в 2024 году, сообщило агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению ФРС, центральный банк отметил факт "снижения инфляции на протяжении последнего года", а также сообщил о намерении наблюдать за экономикой, чтобы оценить необходимость в "каких-либо" дальнейших повышениях ставок. Исходя из этих слов, руководители регулятора дают понять, что после агрессивного ужесточения политики в течение многих месяцев дополнительных повышений ставок может не потребоваться.

Практически все участники заседания, 17 из 19, прогнозируют, что ставка по федеральным фондам к концу 2024 года будет ниже текущего уровня. Срединный прогноз руководителей предусматривает снижение ставки на три четверти процентного пункта с текущего целевого диапазона 5,25%-5,50%. Ни один из руководителей не ожидает, что процентные ставки к концу следующего года будут выше.

ФРС ранее не хотела объявлять о победе над инфляцией, которая в прошлом году подскочила до 40-летнего максимума, поэтому обновленные прогнозы и заявление центрального банка знаменуют собой заметные перемены в риторике и ожиданиях.

Срединный прогноз руководителей предусматривает замедление годовой инфляции, измеряемой индексом цен расходов на личное потребление (PCE), до 2,8% к концу 2023 года и до 2,4% к концу следующего года, до уровней неподалеку от целевой отметки 2,0%, установленной ФРС. При этом в центральном банке полагают, что замедление инфляции будет сопряжено с относительно небольшими издержками в плане роста безработицы. Руководители прогнозируют подъем безработицы с текущего уровня 3,7%, до 4,1%, и замедление экономического роста с 2,6% годовых в текущем году до 1,4% в следующем.

Руководство ФРС по-прежнему может прибегнуть к повышению ставки по федеральным фондам, если инфляция опять начнет ускоряться, однако это выглядит крайне маловероятным, учитывая динамику темпов роста цен, которые в последнее время стабильно снижались к целевому уровню центрального банка.

Экономические прогнозы ФРС в целом близки к сценарию "мягкой посадки", который стал базовым для руководителей регулятора, надеющихся на дальнейшее замедление инфляции без рецессии и резкого роста безработицы.

Инвесторы в преддверии этого заседания центрального банка рассчитывали, что ФРС в следующем году снизит ключевую ставку на целый процентный пункт. Прогнозы руководителей ФРС оказались довольно близки к ожиданиям финансовых рынков.

С марта 2022 года ФРС подняла ключевую ставку на 5,25 процентного пункта, что стало для центрального банка одной из самых стремительных кампаний по ужесточению политики в ответ на ускорение инфляции. С июля текущего года ФРС сохраняла ставку без изменений, поскольку инфляция продолжает приближаться к целевому уровню.