МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Торги на китайских фондовых рынках в четверг завершились в минусе после первоначального роста. Как показали макроданные, внутренний спрос на кредитование остался слабым. Между тем гонконгские индексы последовали вверх вслед за мировыми фондовыми рынками благодаря комментариям ФРС, свидетельствующим в пользу смягчения денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Китайский индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,5%, а Shanghai Composite понизился на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, а индекс Hang Seng China Enterprises — на 0,4%.

Торги на азиатских рынках акций в целом прошли со значительным ростом. ФРС накануне просигнализировала о завершении цикла ужесточения политики.

ФРС в среду оставила процентные ставки без изменений. Председатель центробанка Джером Пауэлл заявил, что беспрецедентный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, завершен и что переход к обсуждению понижения стоимости заимствований уже "в поле зрения".

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии поднялся на 1,9%. Инвесторы в Китае беспокоятся насчет вялого восстановления экономики страны.

Объемы нового кредитования в Китае в ноябре выросли слабее ожиданий, хотя центробанк сохраняет стимулирующую политику для поддержки хрупкого восстановления экономики.

"Данные по кредитованию и денежным рынкам за ноябрь немного разочаровали. Они указали на сохраняющийся слабый спрос на кредиты, — указывает в заметке Goldman Sachs. — Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (включая дальнейшее снижение нормы обязательных резервов и процентных ставок) в свете давления дефляционных факторов, слабого спроса на кредиты и неблагоприятных настроений".

Секторы недвижимости и производителей алкогольных напитков в Китае потеряли примерно 1% и 2% соответственно.

В Гонконге технологический сектор поднялся на 0,3%, а сектор застройщиков вырос на 1,2%.