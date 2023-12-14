МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем биржевых торгов топливом через логистический сервис ОТП РЖД, который позволяет участникам торгов отслеживать маршрут вагонов с товаром в режиме онлайн, за январь-ноябрь составил 62 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). РЖД добавили в новый график больше электричек и поездов по России и в СНГ

"За 11 месяцев 2023 года отмечен рост количества продавцов и покупателей, работающих через логистический сервис "ОТП РЖД" в секции "Нефтепродукты" СПбМТСБ… Число нефтяных компаний-поставщиков, участвующих в проекте, в указанный период 2023 года выросло с 8 до 21, количество покупателей — с 11 до 259. В рамках проекта в январе-ноябре заключено 800 сделок. Суммарный объем торгов топливом через ОТП РЖД за 11 месяцев составил 62 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

При этом в релизе не приводятся данные за предшествующие периоды. В СПбМТСБ пояснили РИА Новости, что в прошлом году система была еще в тестовом режиме, а пуск в промышленную эксплуатацию состоялся только в декабре 2022 года. "За 11 месяцев 2022 года была реализована 781 тонна нефтепродуктов. Нужно иметь в виду, что в период январь-ноябрь 2022 года система была еще в тестовом режиме и соответствующие данные не показательны", — добавили там.

Уточняется, что в продуктовой линейке поставок лидирует дизельное топливо — 42,77% от общего объема реализации нефтепродуктов с использованием сервиса.

СПбМТСБ и РЖД с 2022 года совместно разработали систему биржевой реализации нефтепродуктов железнодорожным транспортом с участием Оператора товарных поставок (ОТП). Деятельность этого логистического сервиса дает возможность отследить передвижение товара, поставленного по биржевому договору, в электронном виде. Так ОТП повышает прозрачность торгов и обеспечивает точность стоимости транспортировки.

Планируется, что с начала 2024 года начнется полный переход биржевого рынка нефтепродуктов на работу на базисе ОТП РЖД, который завершится в третьем квартале года. В дальнейшем биржа масштабирует сервис и на другие биржевые товары, поставляемые по железной дороге.