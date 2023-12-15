МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу нацелился на самое сильное недельное падение за пять месяцев, так как перспектива понижения ставок Федеральной резервной системы на фоне жесткой позиции центральных банков Европы в отношении денежно-кредитной политики способствовала росту евро и британского фунта, сообщает Reuters.

Банк Японии будет последним из ключевых центральных банков, кто проведет свое заседания в этом месяце. Для трейдеров и инвесторов вопрос заключается в тем, подаст ли регулятор на следующей неделе сигнал о намерении отказаться от политики низких процентных ставок.

На этой неделе, насыщенной заседаниями центральных банков, трейдеры получили больше ясности в отношении того, когда может начаться понижение ставок. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершилось, и обсуждение понижения ставок становится более близкой перспективой.

Разница в политике между центральными банками США и других стран на этой неделе вызвала падение индекса доллара почти на 2%. Это самое сильное недельное падение с середины июля. На момент написания статьи индекс оставался практически неизменным по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, на отметке 101,94.

Согласно котировкам рынка фьючерсов на процентные ставки, инвесторы оценивают в 75% вероятность снижения ставок ФРС в марте, тогда как в начале декабря вероятность такого развития событий оценивалась в 40%. Об этом говорит индикатор FedWatch, рассчитываемый СМЕ.

Рынки ожидают, что до конца следующего года ставки в США будут понижены на 150 базисных пунктов, тогда как прогнозы ФРС предусматривают снижение ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Перспективы снижения ставок в последние 24 часа способствовали ралли рискованных активов за счет доллара. Тем не менее, этот настрой может сохраняться недолго, поскольку экономика США замедляется, тогда как инфляция по-прежнему превышает целевой уровень, считают аналитики.

"Это стало неожиданностью, насколько ФРС стремилась дать рынкам то, чего им хочется, — отметила стратег-аналитик City Index Фиона Чинкотта.

Финансовые рынки учитывают в котировках резкое снижение ставок, но не экономические проблемы, которые могут быть вызваны замедлением деловой активности, необходимым для возвращения базовой инфляции к целевому уровню 2,0%, установленному ФРС.

Существует возможность некоторого дальнейшего ослабления доллара США, однако есть опасения, что если ФРС слишком быстро перейдет к смягчению политики, то инфляция вновь начнет ускоряться, считает Чинкотта.

"Мы уже наблюдали такой сценарий ранее, и это будет негативно отражаться на настрое инвесторов, хотя и не сразу, поскольку эйфория от решения (ФРС по процентным ставкам) еще не прошла", — добавила она.