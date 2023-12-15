МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В пятницу цены на золото колеблются в боковом тренде, но по итогам недели могут вырасти, сообщает Reuters. Ранее руководители Федеральной резервной системы (ФРС) просигнализировали о вероятности снижения процентных ставок в следующем году.

По состоянию на 14.54 по Гринвичу спот-цены на золото колеблются без изменений, на отметке 2033,29 доллара за унцию. За истекший период этой недели котировки выросли на 1,5%. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,1%, до 2047,50 доллара за унцию.

"Рынок золота продолжит отражать ожидания относительно (денежно-кредитной политики) ФРС. Если центральный банк США сохранит мягкую (денежно-кредитную) риторику, это окажется на руку драгоценному металлу", — говорит Эверетт Миллман, старший рыночный аналитик Gainesville Coins.

"Если американская экономика не продемонстрирует признаки восстановления в начале 2024 года, это придаст ценам на золото импульс и позволит удерживаться вблизи исторического максимума", — добавляет он.

Между тем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в настоящее время обсуждение понижения процентных ставок не ведется.

Серебро упало в цене на 0,7%, до 23,97 доллара за унцию, платина потеряла 1,7% и опустилась до 941,52 доллара за унцию. Котировки обоих металлов могут завершить неделю с повышением.

Палладий подскочил в цене на 4,1%, до 1147,38 доллара за унцию и нацелен продемонстрировать самый сильный недельный рост с марта 2022 года.