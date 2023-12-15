МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть понижаются на торгах в пятницу после значительного роста накануне. Как сообщает Reuters, выступление главы ФРС-Нью-Йорк Джона Уильямса послужило ледяным душем для участников рынка, ожидавших скорого начала понижения ключевой ставки в США.

Около 15.04 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 46 центов, или 0,6%, до 76,15 доллара за баррель, но все равно могут закончить в плюсе первую неделю за два месяца. Фьючерсы на WTI откатились на 39 центов, или 0,5%, до 71,19 доллара за баррель. По итогам недели они остаются почти неизменными.

"На самом деле, мы не говорим сейчас о понижении процентных ставок", — подчеркнул Уильямс в интервью CNBC. "Я полагаю, что преждевременно даже думать об этом" в настоящий момент, добавил он.

Индекс доллара в четверг упал к 4-месячному минимуму после сигналов ФРС о вероятном завершении цикла повышения процентных ставок и начале их понижения в 2024 году. В пятницу курс американской валюты восстанавливается.

Давление на котировки оказывает также слабость опубликованных в Германии и Китае макроэкономических данных.

Так, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии в декабре упал до 46,7 с 47,8 в ноябре. Индикатор, рассчитываемый S&P Global, снижается шестой месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс повысится до 48,2.

Согласно опубликованным в пятницу данным Национального бюро статистики Китая, загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в ноябре упала к минимуму с начала 2023 года. Из-за низкой маржи частные НПЗ снизили производство, а вялое потребление дизельного топлива оказывает давление на совокупный спрос на топливо в стране.

Несмотря на проблемы строительного сектора Китая, показатели промышленного производства оказались лучше прогноза, а розничные продажи возросли, что поспособствовало некоторому улучшению настроений на рынке в условиях медленного восстановления экономики после пандемии.