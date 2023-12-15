МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. S&P 500 и DJIA снижаются. Комментарии представителя ФРС нивелировали недавний оптимизм инвесторов насчет того, что центробанк может со следующего года начать смягчение денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Президент ФРС — Нью-Йорк Джон Уильямс одернул рынки, которые все с большей уверенностью прогнозировали снижение процентных ставок. Он сказал, что центробанк США все еще сосредоточен на вопросе о том, верная ли выбрана денежно-кредитная политика для дальнейшего сдерживания инфляции и достижения целевых 2%.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, денежные рынки оценивают в 73,7% вероятность снижения ставки как минимум на 25 базисных пунктов уже в марте 2024 года, тогда как до высказываний Уильямса вероятность оценивалась примерно в 80%. Причем шансы на снижение ставок в мае 2024 года оцениваются в 95,4%.

"Представители ФРС нередко идут на попятную при слишком бурной реакции на какое-либо заседание ФРС, будь она положительной или негативной", — отмечает Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth.

ФРС в среду оставила процентные ставки без изменений, признав замедление инфляции и отметив, что не за горами снижение стоимости заимствований. В результате Dow Jones Industrial Average на закрытии в четверг достиг рекордного максимума вторую сессию подряд.

Несмотря на сегодняшнюю динамику, благоприятное развитие событий на этой неделе привело к ралли акций. S&P 500 может зафиксировать самый длительный период недельных повышений с сентября 2017 года.

Доходность американских казначейских облигаций упала ниже 4% до многомесячного минимума, при этом доходность ориентирных 10-летних бумаг на момент написания обзора составляла 3,9502%.

Как показал опрос, деловая активность в США в декабре достигла пика на фоне роста заказов и спроса на работников, что может способствовать исчезновению страхов насчет резкого замедления экономического роста в 4-м квартале.

Позднее истекут квартальные контракты на деривативы, связанные с акциями, опционами на индексы и фьючерсами. Это событие, известное как "трижды ведьмина пятница", способно спровоцировать волатильность на рынке, хотя в последнее время колебаний было мало.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average снизился на 65,15 пункта, или 0,17%, до 37 183,20 пункта, S&P 500 снизился на 7,60 пункта, или 0,16%, до 4711,95 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 37,41 пункта, или 0,25%, до 14 798,97 пункта.

Из 11 основных секторов S&P 500 падают 8. Акции коммунальных компаний теряют 1,3%.

Поддержку Nasdaq оказывают акции таких гигантов, как Microsoft, Alphabet и Amazon.com, набирающие 0,9%-1,4%.

Акции Intel выросли на 2,1% после повышения их рейтинга со стороны BofA Global Research с "ниже рынка" до "нейтрально", а бумаги Broadcom выросли на 3,6% до рекордного максимума в 1 149 долларов.

Бумаги Costco Wholesale подорожали на 3,3%. Результаты ретейлера за 1-й квартал превысили прогнозы Уолл-стрит благодаря спросу на более дешевые продукты.

Акции компаний солнечной энергетики First Solar и Enphase Energy прибавили 1,7% и 1,0% соответственно. Jefferies начал покрытие их акций с рейтинга "покупать".

На Нью-Йоркской фондовой биржи число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 2,17 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,22 к 1.

В составе S&P зафиксировано 25 новых 52-недельнх максимумов и 1 минимум, а в Nasdaq — 100 максимумов и 27 минимумов.