МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу вырос после ожидаемого решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку лишь на 1 процентный пункт, до 16% годовых, компенсировав просадку из-за дивидендной отсечки по акциям "Лукойла", следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,83%, до 3033,89 пункта, долларовый РТС — на 0,49%, до 1060,64 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,5%, РТС вырос на 0,6%. Разная динамика индексов объясняется падением доллара к рублю на 1,62 рубля, до 90,28 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста.

РЫНОК В ПЛЮСЕ

Российский рынок акций в конце недели вырос, компенсировав провал начала дня из-за дивидендного падения акций "Лукойла", доходившего практически до 7%. Ожидаемое решение ЦБ РФ по ключевой ставке поддержало покупки акций во второй половине дня.

Российский рынок акций в пятницу поднялся выше круглой отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, поддержу оказало умеренное ослабление рубля, отметил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Откат индекса ниже 3000 пунктов в первой половине пятницы носил во многом техническую природу — от дивидендов "очистились" акции "Лукойла", чей вес в индексе Мосбиржи велик (16,2%). Повышение ЦБ ключевой ставки на 1 процентный пункт, с одной стороны, в целом негативно для акций. С другой стороны, не реализовался более жесткий сценарий, поэтому реакция рынка на шаг регулятора оказалась даже скорее благоприятной", — комментирует он.

Стоимость нефти к 21.02 мск росла на 0,48%, до 76,98 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,48%, до 102,44 пункта после провала накануне на минимумы с августа ниже 101,8 пункта.

На Московской бирже выросли бумаги "Юнипро" (+6,4%), ДВМП (+9,3%), НМТП (+9%), ЦИАНа (+5,6%). Упали бумаги "Лукойла" (-3,8%), "Детского мира" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбирижи на неделе тестировал нижнюю границу диапазона 2990-3290 пунктов, однако в итоге закончил неделю выше 3000 пунктов, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

"На наш взгляд, это очень хороший индикатор для российского рынка акций, несмотря на сохраняющееся влияние негативных факторов", — добавляет она.

В начале будущей недели индекс Мосбиржи может двинуться в направлении 3100 пунктов, прогноз колебаний индекса на 18 декабря — 2985-3100 пунктов, говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".