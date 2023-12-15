МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в пятницу понес потери под давлением акций фармацевтических и биотехнологических компаний, сообщило агентство Reuters. Тем не менее оба ведущих фондовых индекса сумели добиться некоторого роста по итогам недели, главными событиями которой были решения по процентным ставкам крупных центробанков.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 просел на 1%, а индекс компаний со средней капитализации FTSE 250 опустился на 0,3%.

Настроения инвесторов на этой неделе улучшились после того, как ФРС США дала понять, что в следующем году может пойти на снижение ставок. Это позволило FTSE 100, в котором преобладают бумаги экспортеров, зафиксировать рост по итогам третьей недели подряд. FTSE 250 тоже продемонстрировал ощутимый недельный рост.

Тем не менее Банк Англии и ЕЦБ в четверг намекнули, что ставки останутся высокими на более длительное время.

Субиндекс акций промышленной металлургии поднялся за день на 1,2%. Между тем субиндекс акций энергетических фирм прервал отмечавшийся ранее рост и упал на 1%. Нефть подешевела после того, как президент ФРБ-Нью-Йорк Джон Уильямс выразил несогласие с усиливающимися рыночными ожиданиями снижения процентных ставок.

Акции AstraZeneca подешевели на 2,7% после роста в течение последних трех сессий. В результате субиндекс фармацевтических и биотехнологических компаний потерял 2,6%.