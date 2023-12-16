МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) начал выплаты по заблокированным ценным бумагам россиян согласно указу президента, сообщается на сайте депозитария. Норвегия более чем в десять раз снизила вложения в российские ценные бумаги

"В рамках исполнения указа №665 президента России НРД произвел замену обязательств в валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг", — указано в сообщении на сайте НРД.

Замена была произведена 14 декабря 2023 года.

Как уточняется на сайте, рублевые средства будут выплачены депонентам депозитария не позднее семи дней после замены обязательств. Последующие обмены обязательств будут производиться согласно графику НРД по курсу валют Банка России на дату обмена.

Указ №665 Президента России позволит компенсировать россиянам средства на счетах Национального расчетного депозитария, замороженные иностранными контрагентами в период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года включительно. В первую очередь средства смогут получить частные инвесторы и локальные управляющие компании.