МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Японский Nikkei в понедельник по итогам торгов снизился. Инвесторы с беспокойством ждали возможных намеков управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды на потенциальную корректировку сверхмягкой денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Индекс Nikkei понизился на 0,64% до 32 758,98 пункта, а более широкий Topix опустился на 0,66% до 2316,86 пункта.

Банк Японии сегодня начинает свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, которое завершится во вторник. Участники рынка ждут комментариев Уэды по поводу возможных сроков корректировки политики, хотя, согласно консенсус-прогнозу, центробанк на этом заседании сохранит условия неизменными.

"Сегодня было сложно принимать заказы на покупку, — комментирует Сёити Арисава, генеральный управляющий отдела инвестиционных исследований IwaiCosmo Securities. — Инвесторы беспокоились о чрезмерной реакции рынка на любые важные заявления Уэды".

На прошлой неделе рынок сильно колебался после того, как комментарии Уэды подстегнули ожидания касательно того, что Банк Японии может объявить об отказе от негативных процентных ставок уже в декабре.

Уэда заявил, что Банк Японии ожидает "еще более сложной" ситуации в конце этого года и начале следующего, что привело к скачку иены до многомесячного максимума и росту доходности японских гособлигаций.

Акции Fast Retailing упали на 1,18% и оказали сильнейшее давление на Nikkei. Бумаги Advantest подешевели на 1,75%, акции Recruit Holdings — на 3,42%.

Судоходный сектор поднялся на 5,61%.

Выросли сегодня лишь четыре сектора Токийской фондовой биржи из 33.

Из 225 компонентов Nikkei повысились 45, снизились 179, а один завершил торги без значительных изменений.