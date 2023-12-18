МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Китайские индексы в понедельник продолжили снижение после того, как пять предыдущих недель подряд несли потери, сообщило агентство Reuters. Настрой в отношении риска остается слабым: недавние данные показали вялое восстановление экономики, а политические сигналы с заседания высшего руководства не смогли воодушевить инвесторов.

Индекс "голубых фишек" CSI 300 и Shanghai Composite оба закрылись со снижением на 0,4%.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 1%, а Hang Seng China Enterprises упал на 1,2%.

Азиатские акции дешевеют в начале недели, в ходе которой центробанк Японии может еще больше отойти от своей сверхмягкой политики. При этом ожидается, что ключевые данные по инфляции в США поспособствуют тому, что в рыночных ценах будут закладываться снижения процентных ставок.

На ежегодной конференции Central Economic Work Conference, состоявшейся на прошлой неделе, царил настрой на продолжение стимулирования роста, однако "подробностей о конкретных мерах по смягчению было немного, особенно на рынке недвижимости", говорится в заметке Goldman Sachs.

Последние экономические данные неоднозначны, но неизменными остаются макроэкономическая картина слабого рынка недвижимости и неохотного смягчения политики, добавил Goldman Sachs.

Большинство субиндексов на материковых рынках снизились, при этом субиндексы сегментов полупроводников, новой энергетики, СМИ и туризма потеряли в пределах 1,6%-2,4%, став лидерами падения.

В Гонконге субиндекс акций технологических гигантов опустился на 1,3%, а субиндекс бумаг материковых девелоперов — на 2,3%.