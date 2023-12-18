МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены на золото растут на торгах в понедельник на фоне ослабления доллара и понижения доходности американских гособлигаций. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут публикации очередных данных по инфляции в США позднее на начинающейся неделе, рассчитывая на прояснение перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.26 по Гринвичу на спот-рынке цены на золото выросли на 0,3%, до 2023,47 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили в цене 0,1%, до 2037,7 доллара за унцию.

"Ослабление американского доллара в начале недели помогло золоту отыграть часть понесенных в пятницу потерь, — комментирует старший рыночный аналитик Exinity Хань Тань. — Спот-цены на золото будут находиться в крайне благоприятной, поддерживающей среде до тех пор, пока ФРС будет оправдывать ожидания в отношении понижения ставки в 2024 году; чем раньше это произойдет, тем лучше для котировок".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США близка к минимальным отметкам с июля. Индекс доллара также понижается.

Трейдеры ждут публикации на этой неделе большого объема новых макроэкономических данных в США, в том числе базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который выйдет в пятницу.

"Данные по PCE, которые выйдут в свет накануне Рождества, как ожидается, продолжат тренд замедления инфляции, что, в свою очередь, подкрепит надежды на понижение ставки ФРС в 2024 году, а это, соответственно, обеспечит дополнительную поддержку ценам на золото", — добавляет Тань.

На спот-рынке серебро подорожало в понедельник на 0,7%, до 23,98 доллара за унцию, платина — на 1,1%, до 949,80 доллара. Палладий подешевел на 0,1%, до 1172,99 доллара за унцию.