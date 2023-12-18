МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в понедельник завершил торги с повышением на фоне роста котировок нефтегазовых тяжеловесов, а также цен на нефть. Лидерами роста выступили бумаги Vodafone, которой телекоммуникационная компания Iliad предложила создать СП в Италии, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 прибавил 0,5%, в то время как индекс среднего бизнеса FTSE 250, ориентированный в большей степени на внутренний рынок, вырос на 0,1%.

Акции Vodafone подскочили на 3,9% после того, как Iliad сообщила, что предложила этой телекоммуникационной компании объединить их бизнесы в Италии.

Бумаги крупных компаний нефтегазового сектора прибавили около 1,5%, отреагировав на рост нефтяных цен, которые подскочили на фоне растущих угроз для морской торговли из-за атак йеменских боевиков-хуситов в Красном море.

FTSE 100 уже провел с ростом три недели подряд благодаря надеждам на то, что ФРС США может вскоре задуматься о снижении процентных ставок.

Акции GSK прибавили 1,6% после того, как этот фармпроизводитель сообщил, что его комбинация онкологических препаратов успешно прошла очередной этап испытаний.