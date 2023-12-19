МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Иена снизилась во вторник, после того как Банк Японии, как и ожидалось, оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику и неожиданно для участников рынка не просигнализировал о ее предстоящем изменении, сообщило агентство Reuters. Доллар США торговался в нижней части диапазона последнего времени.

Доллар и евро выросли против иены на 1%, до 144,27 и 157,68. Однодневный рост этих пар может оказаться самым сильным с октября.

Решение центрального банка совпало с ожиданиями рынка, но некоторые инвесторы не исключали, что банк может просигнализировать, что в свое время откажется от отрицательных процентных ставок.

"Перед заседанием некоторые наблюдатели ожидали изменений в политике, в том числе корректировки заявления", — сказал главный валютный аналитик SMBC Хирофуми Судзуки.

"Ослабление иены вряд ли станет трендом, отчасти потому, что рынки все еще ожидают пересмотра политики в январе-марте следующего года", — добавил он.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал на пресс-конференции во вторник, что перспектива устойчивого выхода на целевой уровень роста цен постепенно улучшается.

"Однако, нам необходимо увидеть больше данных, чтобы понять, будет ли этот порог достигнут," — добавил он.

Доллар США торговался против чувствительных к риску валют Австралии и Новой Зеландии около минимумов примерно за пять месяцев, находясь под давлением ожиданий понижения ставок ФРС в следующем году.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,23%, до 0,6724. На предыдущей сессии она достигала максимума с 31 июля 0,6736.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,35%, до 0,6233.

Вышедшие во вторник протоколы декабрьского заседания Резервного банка Австралии показали, что руководители банка обсуждали повышение ставок, но решили, что данные по инфляции позволяют сделать паузу до выхода новых данных.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась с ростом на 0,2%, по 1,2674, а пара евро/доллар США поднялась на 0,1%, до 1,0936.

В результате индекс доллара находится недалеко от уровня закрытия понедельника, на 102,54, выше достигнутого на прошлой неделе минимума за четыре недели 101,75. От уровней начала октября он отступил примерно на 4%.

Некоторые руководители ФРС пытались опровергнуть мнение рынка, согласно которому они могут скоро начать понижать ставки, но это почти не повлияло на оценку инвесторами такой вероятности.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал в понедельник, что ФРС не берет на себя обязательств по скорому и быстрому понижению ставок, а скачок оценки вероятности такого развития событий рынками противоречит порядку работы центрального банка США.

По словам экономиста Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо, рынки могут перенести на более поздние сроки ожидаемое начало понижения ставок под воздействием индекса цен расходов на личное потребление (PCE) или заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Базовый PCE — предпочитаемый центральным банком индикатор инфляции — выйдет на этой неделе. Он покажет, достаточно ли замедлилась инфляция для того, чтобы центральный банк мог начать смягчать политику следующем году.