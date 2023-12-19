МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Цены на золото остаются почти неизменными на торгах во вторник. Эффект небольшого укрепления доллара был компенсирован уменьшением доходности американских гособлигаций. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут выхода макроэкономических данных в США на этой неделе, чтобы лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.39 по Гринвичу спот-цены на золото торгуются у флэтовой линии, по 2025,7 доллара за унцию, фьючерсы на золото на COMEX — также у флэтовой линии, по 2040,7 доллара за унцию.

"Рынок был чрезмерно воодушевлен после заседания Комитета по операциям на открытом рынке, рассчитывая на крупное понижение ставок в следующем году. Тем не менее некоторые руководители ФРС еще не готовы к этому и по-прежнему считают, что инфляционные риски не преодолены в полной мере", — комментирует аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал на прошлой неделе, что период ужесточения денежно-кредитной политики, по-видимому, завершен, так как инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. Соответственно, "на повестку дня" встает вопрос о понижении стоимости заимствований.

Хотя некоторые руководители ФРС попытались своими комментариям охладить ожидания рынка в отношении снижения процентных ставок, они практически не смогли изменить настроения инвесторов.

Судя по разработанному CME индикатору FedWatch, рынок оценивает вероятность понижения ставок ФРС в марте в 70%.

"Кроме того, цены на золото получают поддержку на фоне снижения доходности гособлигаций, способствующего сокращению альтернативных издержек владения золотом", — добавляет Фертиг.

Инвесторы ожидают выхода ряда экономических данных США на этой неделе, включая базовый индекс расходов на личное потребление (Core PCE) за ноябрь, который должен выйти в пятницу. Базовый PCE — предпочитаемый ФРС индикатор инфляции.

Спот-цены на серебро выросли на 0,6%, до 23,91 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2%, до 943,37 доллара за унцию, а палладий прибавил в цене 0,1%, до 1184,65 доллара за унцию.