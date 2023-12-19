МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Лондона повысились при поддержке акций компаний из сферы добычи промышленных и драгоценных металлов, сообщило агентство Reuters. Эти бумаги последовали за ценами на сырье. Кроме того, на рынке сохраняются надежды на снижение процентных ставок ФРС США.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,3%, а индекс среднего бизнеса FTSE 250 прибавил 0,5%.

Рост возглавили акции поставщиков драгметаллов, набравшие 2,1%. Цены на золото повысились, а доллар и доходность казначейских бумаг США снизилась. Акции поставщиков промышленных металлов повысились на 1,3% вслед за ростом цен на медь, обусловленным сокращением предложения.

Акции Burberry оказались в аутсайдерах FTSE 100, потеряв 2,0% в свете снижения их целевой стоимости брокером Jefferies.

Акции британского ретейлера одежды Superdry упали на 17,5%. Компания предупредила о негативном влиянии на годовую прибыль из-за того, что продажи оказались "существенно ниже", чем ожидало руководство.