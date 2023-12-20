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https://1prime.ru/Financial_market/20231220/842620173.html
Фунт упал после выхода данных по инфляции в Великобритании
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Британский фунт упал после выхода данных, указавших на то, что годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре замедлилась до 3,9%, то есть сильнее ожиданий,... ПРАЙМ, 20.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Британский фунт упал после выхода данных, указавших на то, что годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре замедлилась до 3,9%, то есть сильнее ожиданий, передает Reuters.
На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,45%, по 1,2673.
Фьючерсы на FTSE продолжили рост.