МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Британский фунт упал после выхода данных, указавших на то, что годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре замедлилась до 3,9%, то есть сильнее ожиданий, передает Reuters.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,45%, по 1,2673.

Фьючерсы на FTSE продолжили рост.