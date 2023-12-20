МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рубль в среду сдал ранее завоеванные позиции и упал до минимума более чем за 7 дней. Позднее поддержку ему могут оказать налоговые платежи, которые вскоре будут осуществлять компании. Однако и сейчас рубль продолжает получать некоторую поддержку со стороны все еще высоких процентных ставок и правил контроля за капиталом, передает Reuters.

Банк России сообщил, что цикл повышения ставки, возможно, близок к концу после того, как на прошлой неделе центробанк повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 16%, уже в пятый раз увеличив стоимость заимствований в качестве ответных мер на устойчиво высокую инфляцию.

По состоянию на 12.11 по Гринвичу рубль торговался с понижением на 0,5% против доллара США, по 90,81 за доллар. Это самый низкий уровень для рубля с 11 декабря. Рубль снизился на 0,2% против евро, до 99,29 рубля за евро, а также упал на 0,4% против китайского юаня, до 12,72 за юань.

Рубль консолидируется около отметки 90 рублей за доллар на протяжении около пять сессий.

"Это можно назвать хорошим результатом для рубля, — сказал Алексей Антонов из Alor Broker. — Мы ожидаем серьезного падения курса национальной валюты в декабре, но пока что рубль держится не плохо".

С октября и с тех пор, как недавно рубль упал до 100 рублей за доллар, президентский указ, предписывающий экспортерам перевод некоторой части выручки в иностранной валюте в рубли, оказал поддержку российской валюте.

Рубль также, скорее всего, получит поддержку ввиду ожидаемых в конце месяца налоговых платежей, когда экспортеры конвертируют выручку в рубли, чтобы выполнить свои обязательства.

Однако рубль в декабре может испытывать давление, так как люди склонны покупать иностранную валюту перед длинными новогодними праздниками в январе в России.

Нефть Brent выросла в цене на 1,3%, до 80,23 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы повысились. Долларовый индекс RTS вырос на 0,5%, до 1080,1 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 3113,3 пункта.