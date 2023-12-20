МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) анонсировала запуск в 2024 году информационно-аналитической платформы SPX — аналога торгового терминала новостного агентства Bloomberg, сообщила торговая площадка. СПбМТСБ введет реестр недобросовестных топливных трейдеров

Весной 2022 года Блумберг сообщил о приостановке деятельности в России и Bloomberg из-за спецоперации России на Украине. Отмечалось, что пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным. Экс-президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в интервью РБК в августе 2023 года сообщал, что биржа работает над аналогом терминала Bloomberg. Он отмечал, что платформа позволит работать с данными, агрегированными из различных источников, в том числе из госсистем.

"Биржа ведет подготовку к запуску новой отечественной информационно-аналитической платформы SPX, которая станет крупнейшим в России источником рыночных данных по товарным рынкам, объединив информационные потоки СПбМТСБ и другие ресурсы. Запуск первой версии SPX планируется во второй половине 2024 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что функционал SPX будет исключительно аналитический, платформа не является торговым сервисом. Клиенты смогут получать в режиме реального времени информацию СПбМТСБ, включая индексы, расширенные данные о ходе и итогах торгов, данные сервиса прогнозов, а также макроэкономические данные и статистические показатели различных открытых ресурсов и партнеров биржи.

Получение информации будет доступно в двух вариантах: по API и через web-терминал. API позволит клиентам получать нормализованный поток данных из различных источников в едином формате и автоматизировать свои бизнес-процессы, а web-терминал — эффективно осуществлять мониторинг по рынкам, проводя комплексный анализ текущих и исторических массивов данных, уточнили в СПбМТСБ.

Кроме того, биржа заявила о планах продвигать платформу SPX и расширять функционал за счет данных по реальному и финансовому секторам экономики на рынках стран ЕАЭС, БРИКС, ОПЕК и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам президента СПбМТСБ Игоря Артемьева, которые приводятся в пресс-релизе, новая платформа должна внести вклад в импортозамещение стратегической ценовой и рыночной информации. "Пора перестать ориентироваться на данные зарубежных ценовых агентств (многие из которых — представители недружественных государств), получаемые на основе субъективных опросных методов, и использовать их в законодательстве, налогообложении и регуляторной политике", — добавил он.