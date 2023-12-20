МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду немного снижаются, поскольку инвесторы решили взять передышку после ралли, которое было обусловлено потенциальным смягчением денежно-кредитной политики ФРС, сообщает Reuters. Тем временем котировки FedEx резко упали на фоне пессимистичного прогноза компании.

С тех пор, как ФРС 13 декабря вынесла очередное решение по ставкам, а члены комитета по денежно-кредитной политике заявили, что ожидают снижения ставок до конца 2024 года, все три ведущих фондовых индекса США прибавили более чем по 2%. При этом индекс "голубых фишек" DJIA каждый второй день достигал все новых рекордных максимумов, а S&P 500 приблизился к максимальной отметке по закрытию с января 2022 года.

Тем временем представители центрального банка пытаются сдерживать эйфорию инвесторов. В частности, очередную попытку сделал глава ФРС-Чикаго Остан Гулсби, заявивший, что решающую роль при принятии центральным банком любых решений о снижении процентных ставок в следующем году сыграют успехи ФРС в борьбе с инфляцией.

Тем не менее трейдеры ожидают, что к сентябрю следующего года ФРС снизит ставки более чем на 125 базисных пунктов. При этом вероятность того, что первое снижение ставок на 25 базисных пунктов произойдет уже в марте, трейдеры оценивают в 71,1%.

"Мы наблюдаем улучшение рыночных настроений начиная с октября, однако лишь в декабре этот процесс начал набирать обороты, а качественный скачок произошел на прошлой неделе, когда высказывания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) оказались существенно мягче ожиданий… и теперь трейдеры начинают просчитывать устойчивость дальнейшего ралли", — комментирует старший аналитик по рынкам в Capital.com Даниэла Хаторн.

Что касается макроданных, инвесторы ожидают декабрьского значения индекса потребительского доверия, которое, согласно опросам Reuters, должно улучшиться до 104. Кроме того, ожидаются данные о продажах жилья на вторичном рынке за ноябрь. Оба показателя должны быть опубликованы в 15.00 по Гринвичу.

Акции FedEx на премаркете упали на 9,9% после того, как эта международная компания из сферы доставки понизила годовой прогноз выручки и отчиталась о квартальной прибыли, которая не оправдала ожиданий аналитиков. При этом бизнес экспресс-доставки, крупнейший в составе компании, отметил снижение спроса со стороны Почтовой службы США.

Результаты FedEx также оказали давление на акции конкурирующей United Parcel Service, которые подешевели на 2,8% при небольших объемах сделок.

"В то время как многие экономические показатели отражают ситуацию с определенной задержкой, логистика дает реальную картину происходящего, поэтому эти результаты, скорее всего, обеспокоят многих инвесторов", — указывает глава финансово-аналитического подразделения AJ Bell Дэнни Хьюсон.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на DJIA торговались с понижением на 44 пункта, или 0,12%, фьючерсы e-mini на S&P 500 снижались на 8,25 пункта, или 0,17%, а аналогичные фьючерсы на Nasdaq 100 — на 47,75 пункта, или 0,28%.

Акции Microsoft, Apple и Amazon.com, входящие в преимущественно технологический индекс Nasdaq, подешевели в пределах 0,4%-0,5%, а бумаги Nvidia — на 0,9%.

Акции Alphabet снизились на 0,4% на слухах о масштабной реорганизации, планируемой в подразделении Google по продажам рекламы, персонал которого насчитывает около 30 000 человек.