МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA в среду утром снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы решили взять передышку после ралли, которое было обусловлено потенциальным смягчением денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем котировки FedEx резко упали на фоне пессимистичного прогноза компании.

С тех пор, как ФРС 13 декабря вынесла очередное решение по ставкам, а члены комитета по денежно-кредитной политике заявили, что ожидают снижения ставок до конца 2024 года, все три ведущих фондовых индекса США прибавили более чем по 2%. При этом индекс "голубых фишек" DJIA каждый второй день достигал все новых рекордных максимумов, а S&P 500 приблизился к максимальной отметке по закрытию с января 2022 года.

Тем временем представители центрального банка пытаются сдерживать эйфорию инвесторов. В частности, очередную попытку сделал глава ФРС-Чикаго Остан Гулсби, заявивший, что решающую роль при принятии центральным банком любых решений о снижении процентных ставок в следующем году сыграют успехи ФРС в борьбе с инфляцией.

"Рынок взял небольшую паузу просто потому, что до этого он продемонстрировал впечатляющую серию роста", — отметил Роберт Павлик, старший портфельный управляющий Dakota Wealth.

Тем не менее трейдеры ожидают, что к сентябрю следующего года ФРС снизит ставки более чем на 125 базисных пунктов. При этом, согласно инструменту FedWatch, вероятность того, что первое снижение ставок на 25 базисных пунктов произойдет уже в марте, трейдеры оценивают в 79%.

Однако некоторые аналитики считают, что рынок зашел слишком далеко в своих ожиданиях касательно снижения ставок.

"Не думаю, что экономика замедляется до той степени, когда ей понадобится четыре или пять снижений ставок… весьма вероятно, что в 2024 году нас ждет два снижения ставки, а после этого ФРС возьмет паузу", — полагает Павлик.

Акции FedEx упали на 10,1% после того, как эта международная компания из сферы доставки понизила годовой прогноз выручки и отчиталась о квартальной прибыли, которая не оправдала ожиданий аналитиков. При этом бизнес экспресс-доставки, крупнейший в составе компании, отметил снижение спроса со стороны Почтовой службы США.

Результаты FedEx также оказали давление на акции конкурирующей United Parcel Service, которые подешевели на 2,1%.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average понизился на 75,41 пункта, или 0,2%, до 37 482,51 пункта, S&P 500 опустился на 3,90 пункта, или 0,08%, до 4764,47 пункта, а Nasdaq Composite добавил 6,09 пункта, или 0,04%, до 15 009,32 пункта.

Девять из одиннадцати секторов S&P 500 утром снижались. Сектор коммуникационных услуг вырос на 1,1% при поддержке акций Alphabet.

Бумаги Alphabet подорожали на 2,4% на слухах о масштабной реорганизации, планируемой в подразделении Google по продажам рекламы, персонал которого насчитывает около 30 000 человек.

Бумаги General Mills подешевели на 2,5%. Производитель сухих завтраков понизил годовой прогноз продаж из-за ослабления спроса на более дорогую продукцию.

Число дешевеющих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превысило число дорожающих в соотношении 1,28 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,38 к 1.

В индексе S&P зафиксировано 13 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а в Nasdaq — 60 новых максимумов и 34 новых минимума.