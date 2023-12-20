МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Доллар США в среду укрепился против британского фунта, поскольку данные показали резкое снижение инфляции в Великобритании, усилив ожидания понижений процентных ставок Банка Англии, сообщило агентство Reuters.

Инфляция в Великобритании в ноябре упала до самого низкого уровня более чем за два года, побудив инвесторов полностью учесть в котировках понижение ключевой ставки Банка Англии к маю 2024 года. При этом вероятность понижения ставки до марта оценивается примерно в 50%.

"Ожидания понижений ставок рядом центральных банков были пересмотрены на более ранние сроки. Банк Англии, на мой взгляд, немного отставал от них, так как инфляция (в Великобритании) выше, но сейчас начинает наблюдаться одна и та же тенденция", отметил Василий Серебряков, аналитик UBS.

"К тому же фунт показал хорошую динамику в последние пару недель, и я думаю, что он разве что утрачивает некоторую часть завоеванных позиций", — добавил Серебряков.

Пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,5%, по 1,26665 после падения до минимума за 2 дня 1,2631. С начала месяца фунт все еще показывает рост примерно на 0,4% против доллара.

Индекс доллара, отражающий его стоимость против корзины основных валют, подрос только на 0,07%, до 102,2, готовясь прервать двухдневное падение.

Руководители Федеральной резервной системы стараются немного охладить ожидания стремительных понижений процентных ставок в следующем году после того, как прошедшее на прошлой неделе заседание Комитета по операциям на открытом рынке побудило рынки учесть в ценах быстрые понижения ставок ФРС в 2024 года, что вызвало ралли на финансовых рынках.

Доллар США может также попасть под давление со стороны корректировки портфелей инвесторами к концу месяца.

"Наша модель ребалансировки в конце месяца дает сильный сигнал о снижении доллара к концу месяца против всех основных валют", — отметили в записке аналитики Barclays в среду.

"Наш уже растянутый индикатор настроений в отношении доллара, вероятно, продолжит снижаться вглубь негативной территории в начале 2024 года", — добавили они.

Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительского доверия в США в декабре вырос сильнее, чем ожидалось на фоне оптимизма в отношении рынка труда, который может оказать поддержку экономике в начале следующего года.

Разворот ФРС в сторону смягчения денежно-кредитной политики, произошедший в декабре, увеличил вероятность ослабления доллара в конце 2023 года и начале 2024 года, хотя сила экономики США может сдержать его падение, полагают инвесторы.

Теперь рынок ждет выхода в пятницу данных по инфляции в США, чтобы получить ориентиры относительно будущих действий ФРС в отношении политики.

Между тем один из руководителей Европейского центрального банка Йоахим Нагель в опубликованном в среду интервью сказал, что процентные ставки в еврозоне должны оставаться высокими, и трейдеры, ставящие на снижение стоимости заимствований, должны быть осторожны.

Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,09%, по 1,097. Пара доллар/японская иена торговалась с понижением на 0,17%, по 143,6 после того, как во вторник Банк Японии сохранил сверхмягкую денежно-кредитную политику, решив подождать большего количества данных, оправдывающих изменение политики.

"Последнее, что Банк Японии хочет сделать, это быть вынужденным вновь обнулить (повышение ставки) в следующие пару месяцев", — сказал Роб Карнелл, руководитель исследовательского отдела в ING.

Правительство Японии стремится сократить свой бюджет в следующем году впервые за 12 лет, сообщило агентство Reuters в среду.

Тем временем биткоин вырос на 4,4%, до 44 118 долларов, достигнув самого высокого уровня с 9 декабря. Ряд заявок на спотовый ETF по биткоину и эфиру, в том числе от крупнейших финансовых компаний, помог оживить крипторынок в этом году после резких падений в 2022 году.