МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы перешли к небольшому росту. Инвесторы решили взять передышку после ралли, которое было обусловлено потенциальным смягчением денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем котировки FedEx резко упали на фоне пессимистичного прогноза компании, сообщает Reuters.

Бумаги Alphabet подорожали на 3,1% до максимума более чем за полтора года на слухах о масштабной реорганизации, планируемой в подразделении Google по продажам рекламы, персонал которого насчитывает около 30 000 человек. Это поддержало индекс Nasdaq.

С тех пор, как ФРС 13 декабря вынесла очередное решение по ставкам, а члены комитета по денежно-кредитной политике заявили, что ожидают снижения ставок до конца 2024 года, все три ведущих фондовых индекса США прибавили более чем по 2%. При этом индекс "голубых фишек" DJIA каждый второй день достигал все новых рекордных максимумов, а S&P 500 приблизился к максимальной отметке по закрытию с января 2022 года.

Тем временем представители центрального банка пытаются сдерживать эйфорию инвесторов. В частности, очередную попытку сделал глава ФРС-Чикаго Остан Гулсби, заявивший, что решающую роль при принятии центральным банком любых решений о снижении процентных ставок в следующем году сыграют успехи ФРС в борьбе с инфляцией.

Тем не менее трейдеры ожидают, что к сентябрю следующего года ФРС снизит ставки более чем на 125 базисных пунктов. При этом, согласно инструменту FedWatch, вероятность того, что первое снижение ставок на 25 базисных пунктов произойдет уже в марте, трейдеры оценивают в 79%.

Однако некоторые аналитики считают, что рынок зашел слишком далеко в своих ожиданиях касательно снижения ставок.

Как отметил Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research, большинство акций американских компаний торгуется выше 50-дневных скользящих средних, что говорит о завышенных оценках. "Рынок созрел для некоторой краткосрочной консолидации после роста", — добавил эксперт.

Акции FedEx упали на 11% после того, как эта международная компания из сферы доставки понизила годовой прогноз выручки и отчиталась о квартальной прибыли, которая не оправдала ожиданий аналитиков. При этом бизнес экспресс-доставки, крупнейший в составе компании, отметил снижение спроса со стороны Почтовой службы США.

Результаты FedEx также оказали давление на акции конкурирующей United Parcel Service, которые подешевели на 1,4%.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 15,65 пункта, или 0,04%, до 37 573,57 пункта, S&P 500 добавил 2,53 пункта, или 0,05%, до 4770,90 пункта, а Nasdaq Composite — 35,22 пункта, или 0,23%, до 15 038,45 пункта.

Шесть из одиннадцати секторов S&P 500 снижались. Сектор коммуникационных услуг вырос на 1,6% при поддержке акций Alphabet.

Бумаги General Mills подешевели на 2,8%. Производитель сухих завтраков понизил годовой прогноз продаж из-за ослабления спроса на более дорогую продукцию.

Сектор базовых потребительских товаров в S&P 500 опустился на 1%.

Число дорожающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превысило число дешевеющих в соотношении 1,83 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,41 к 1.

В индексе S&P зафиксировано 30 новых 52-недельных максимумов и один новый минимум, а в Nasdaq — 167 новых максимумов и 63 новых минимума.