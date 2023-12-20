МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду повысились. Признаки быстрого охлаждения инфляции в Великобритании подстегнули британские индексы, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 поднялся на 0,3%, а британский FTSE 100 вырос на 1%.

Темп инфляции в Великобритании в ноябре снизился сильнее, чем ожидалось, до минимума более чем за два года, подогрев разговоры о том, что Банк Англии может начать понижение процентных ставок раньше, чем предполагалось ранее.

Фунт при этом понизился на 0,5%. Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний британский рынок, подскочил на 1,6% до максимума более чем за девять месяцев.

Нефтегазовый сектор в Великобритании набрал 1,3% на фоне роста цен на нефть. Банковский сектор вырос на 1,2%.

Доходность 10-летних британских гособлигаций опустилась до 3,549%.

При этом на других региональных рынках инвесторы взяли паузу после ралли. Участники рынков анализировали высказывания представителей Европейского центрального банка.

Два представителя ЕЦБ, наиболее склонные к жесткой денежно-кредитной политике — президент Бундесбанка Йоахим Нагель и глава центробанка Нидерландов Клаас Кнот, — вслед за другими руководителями центробанка попытались умерить ожидания трейдеров насчет грядущего снижения процентных ставок.

Между тем индекс цен производителей (PPI) в Германии в ноябре снизился сильнее ожиданий. Днем ранее данные подтвердили, что инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 2,4% в годовом сравнении.

Бельгийский индекс BEL20 сегодня упал на 2,4% под давлением акций Argenx, которые обвалились на 25,6%. Препарат компании от аутоиммунных болезней провалил тестовые исследования на пациентах с двумя видами кожных заболеваний.

Телекоммуникационный сектор в Европе повысился на 1,2% на фоне роста акций Telefonica на 3,2%.