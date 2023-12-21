МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг немного выросли, но остаются в довольно узком диапазоне. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выхода экономических данных США, которые могут внести некоторую ясность относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

По состоянию на 10.35 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 2033,98 доллара за унцию. В ходе сессии четверга котировки оставались в девятидолларовом диапазоне. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,1%, до 2045,70 доллара за унцию.

Если данные США, которые выйдут на этой неделе, подтвердят предположения о скором начале снижения процентных ставок ФРС, цены на золото могут вырасти, отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. Если же они просигнализируют об устойчивости американской экономики, ФРС может сохранить высокие процентные ставки более продолжительное время, добавил он.

"Крупные центральные банки могут начать смягчение денежно-кредитной политики, поэтому 2024 год, вероятно, будет благоприятным для цен на золото", — подчеркнул аналитик.

Снижение процентных ставок способствует уменьшению альтернативных издержек владения золотом.

Доходность 10-летних гособлигаций США держится у пятимесячных минимумов, зафиксированных в среду, а индекс доллара остается почти без изменений.

Представленные в среду данные продемонстрировали, что продажи жилья на вторичном рынке в США в ноябре неожиданно увеличились. Кроме того, рост индекса потребительского доверия в декабре превысил ожидания ввиду оптимизма в отношении рынка труда.

Теперь в фокусе внимания инвесторов — данные по ВВП США за 3-й квартал и статистика заявок на пособие по безработице, которые будут опубликованы позднее в четверг. В пятницу выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за ноябрь, являющийся предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

Склонность к мягкой денежно-кредитной политике, проявленная представителями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС на последнем заседании, побудила трейдеров рассчитывать на несколько понижений ставки в 2024 году. Между тем некоторые руководители ФРС пытались охладить ожидания рынка в отношении понижения процентных ставок. Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынок оценивает вероятность снижения процентных ставок ФРС к марту в 80%.

Спот-цены на серебро выросли на 0,3%, до 24,20 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2%, до 955,23 доллара за унцию, а палладий — на 0,3%, до 1192,34 доллара за унцию.