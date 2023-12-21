МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг выросли, восстановившись после масштабной распродажи на Уолл-стрит в предыдущую сессию, сообщило агентство Reuters. Инвесторы цепляются за надежды на снижение стоимости заимствований в следующем году. Акции производителя микросхем Micron подорожали после выхода оптимистичного прогноза.

Предыдущую сессию три основных американских индекса завершили со снижением, причем S&P 500 пережил худший день с конца сентября. Это произошло после недавнего ралли, в результате которого он остановился в 1% от своего рекордного максимума, достигнутого на закрытии в начале 2022 года.

Достижение нового пика на закрытии подтвердило бы, что ориентирный индекс находился на бычьем рынке с момента закрытия на медвежьем рынке в октябре 2022 года.

Ралли набрало обороты после того, как неделю назад нормативные органы неожиданно заняли мягкую позицию в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Это привело к откату доходности ориентирных 10-летних облигаций США до 3,878% с многолетних максимумов, достигнутых в октябре.

Судя по инструменту CME FedWatch Tool, несмотря на некоторое сопротивление со стороны представителей ФРС, трейдеры по-прежнему рассчитывают на снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов уже в марте следующего года и ждут ее снижение в мае почти со 100%-ной вероятностью.

В 13.30 утра по Гринвичу выйдет окончательная оценка ВВП США за 3-й квартал, которая, как предполагается, останется неизменной по сравнению с предыдущими прогнозами в 5,2%. Также ожидаются данные по еженедельным заявкам на пособия по безработице, число которых, согласно опросу Reuters, могло увеличиться до 215 000.

Эти данные, возможно, прольют свет на состояние американской экономики после самого быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за последние годы.

Между тем Micron Technology прогнозирует квартальную выручку выше рыночных оценок. Ее акции на премаркете подскочили на 5,5% на фоне признаков восстановления рынка чипов памяти в 2024 году после одного из самых значительных спадов за последние годы.

Бумаги других производителей микросхем, таких как Nvidia и Advanced Micro Devices, прибавили в цене более 1%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на индекс DJIA выросли на 144 пункта, или 0,38%, фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 — на 20,75 пункта, или 0,44%, а фьючерсы e-mini на индекс Nasdaq 100 — на 98,75 пункта, или 0,59%.

Акции Boeing подорожали на 1,9%. Авиапроизводитель собирается в следующие несколько дней возобновить поставки своего лайнера 787 Dreamliner в Китай, сообщил источник агентству Reuters. Данный шаг может открыть путь к прекращению более чем четырехлетнего периода замораживания поставок в Китай прибыльной для Boeing модели 737 MAX.

Бумаги американских производителей электромобилей, таких как Tesla, Nikola and Lucid Group, прибавили в пределах 1,2%-4%. Ранее появилось сообщение о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин для китайских производителей электромобилей.

Котирующиеся в США акции Blackberry упали на 5,4% после того, как канадская технологическая компания спрогнозировала выручку в 4-м квартале ниже ожиданий аналитиков.