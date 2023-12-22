МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В пятницу доллар США стабилизировался выше минимума более чем за четыре месяца. Как сообщает Reuters, выходящие в течение сессии данные по инфляции в американской экономике позволят инвесторам более точно прогнозировать, насколько ФРС сможет понизить процентные ставки в следующем гожу.

На азиатской сессии доллар США достиг минимума за пять месяцев против австралийского доллара и минимума за три недели против новозеландского доллара, но потом восстановился выше уровней закрытия четверга.

На момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,27%, по 0,6277, отступив от максимума сессии 0,6298. Пара евро/доллар США поднималась до 1,10125, а потом снизилась до 1,0996, на 0,12% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В пятницу в США выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) — предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Ожидается, что в ноябре годовой рост базового индекса замедлился до 3,3% с 3,5% в октябре.

По словам главного аналитика Pepperstone Криса Уэстона, баланс рисков для прогнозов инфляции склоняется в сторону понижения.

"Это означает, что вероятность смягчения политики ФРС растет, и, хотя ее руководители говорят, что дело еще не сделано и последний шаг на пути к замедлению инфляции до 2% будет самым трудным, когда базовый PCE составляет 3,5% и снижается, они могут начать понижать ставки раньше, чем ожидалось".

На момент написания статьи индекс доллара находился на 101,86, на 0,08% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на которой он достигал минимума за четыре месяца 101,72.

Тем не менее по итогам недели он готовится потерять 0,73%. На прошлой неделе, после того как ФРС не исключила понижения ставок в следующем году, индекс упал на 1,3%.

Пара фунт/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,26875, и нацелена на небольшой рост по итогам недели, хотя и находится под давлением слабых данных по инфляции в Великобритании.

"По мере приближения инфляции к целевому уровню рынок будет все более уверенно игнорировать заявления руководителей центральных банков о склонности к жесткой политике, — сказала главный валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули. — Вероятно, это особенно применимо к Великобритании с учетом слабости перспектив ее экономики".

Пара доллар США/японская иена торговалась по 142,25, не отреагировав на вышедшие в пятницу данные, согласно которым в ноябре годовой темп базовой инфляции в Японии составил 2,5%. Темп рост цен замедлился до минимума более чем за год, и это ослабило давление на Банк Японии в сторону отказа от массированного стимулирования экономики.

Вероятно, пара доллар/иена закончит неделю почти без изменений, после того как Банк Японии оставил в силе параметры денежно-кредитной политике и не намекнул на вероятность отказа от негативных процентных ставок.