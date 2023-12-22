МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Гонконгские фондовые индексы в пятницу упали после роста в начале торгов. Новые правила китайских властей, призванные ограничить расходы на видеоигры, ухудшили настрой на рынках, сообщает Reuters.

Торги акциями на китайских биржах завершились без значительных изменений после первоначального роста.

Гонконгский Hang Seng упал на 1,7%, а индекс Hang Seng China Enterprises — на 2,3%.

Китайский индекс CSI 300 подрос на 0,2%, а Shanghai Composite потерял 0,1%.

Китайские регуляторы объявили о масштабных правилах, призванных ограничить расходы на видеоигры, что ударило по крупнейшей в мире игровой отрасли, которая в этом году вернулась к росту.

Этот фактор также привел к снижению на азиатских фондовых рынках в целом.

Акции Tencent Holdings, крупнейшего в мире разработчика и издателя игр, обвалились на 12,3% — это их сильнейший спад с 2008 года. Бумаги NetEase потеряли почти 25%.

"Новые предварительные правила ударили по настроению инвесторов, и они обеспокоены, что это будет новый курс госрегулирования", — отмечает Цзян Лянцин, генеральный управляющий Qingzhu Fund Management.

Технологический индекс Hang Seng Tech упал на 4,4%, что стало его сильнейшим однодневным снижением с февраля.

На континентальном рынке медийный сектор снизился на 8,2%, акции поставщиков ИИ-технологий — на 2,3%. При этом оборонный сектор подрос на 2,8%.

Пять крупнейших китайских банков, включая Agricultural Bank of China и China Construction Bank, объявили о намерении понизить с пятницы ставки по некоторым видам депозитов. Этот шаг был интерпретирован многими наблюдателями как пролог к дальнейшему понижению ставок Народным банком Китая с целью поддержки экономики.

"Снижение ставок по депозитам должно помочь смягчить давление на чистую процентную маржу банков и подготовить почву для снижения (краткосрочной и среднесрочной) ключевых ставок кредитования Народного банка Китая, — указывает Тин Лу, старший экономист по Китаю в Nomura. — Если эти ставки будут снижены, это покажет, что власти все больше беспокоятся по поводу негативного давления на экономический рост… мы предполагаем, что центробанк в январе 2024 года снизит ключевые ставки кредитования".