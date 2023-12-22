МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в пятницу подскочили на 1%. Напряженность на Ближнем Востоке, усилившаяся после нападений хуситов на суда в Красном море, сохраняется. Между тем решение Анголы выйти из ОПЕК вызвало сомнения в эффективности мер картеля, направленных на поддержание нефтяных цен, передает Reuters.

По состоянию на 09.31 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 92 цента, или 1,16%, до 80,31 доллара за баррель. В пятницу торговая сессия будет сокращенной в преддверии празднования католического Рождества и завершится в 12.30 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 96 центов, или 1,3%, до 74,85 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки WTI подскочили на 1 доллар по сравнению с уровнем закрытия четверга.

Оба контракта могут завершить неделю с повышением почти на 5% на фоне опасений в отношении помех судоходству в Красном море и возможных перебоев с поставками.

Все больше судоходных компаний предпочитают избегать транзита через Красное море ввиду нападений хуситов, что привело к нарушению поставок через Суэцкий канал, на который приходится примерно 12% мирового морского трафика.

Вашингтон во вторник начал операцию по защите коммерческих судов в Красном море. Между тем хуситы заявили, что продолжат нападения на суда.

"Продолжительность влияния (нападений хуситов) на цены будет полностью зависеть от того, как долго судоходные компании будут избегать перевозок в этом регионе. Неопределенность относительно того, как, где и когда будет осуществляться военно-морская операция (по защите судов) усиливает влияние этих событий на цены", — отметил аналитик PVM Джон Эванс.

Несмотря на то, что нефтяные цены получают поддержку на фоне геополитической напряженности, в четверг котировки снизились после заявления Анголы о выходе из ОПЕК.

Эта африканская страна, добывающая около 1,1 млн баррелей нефти в день, заявила, что участие в картеле не отвечает ее интересам. Ранее Ангола выступила против решения ОПЕК+ о снижении квот для этой страны на 2024 год.

"Эти действия были довольно предсказуемыми после поведения Анголы на последнем заседании ОПЕК. Тем не менее они наводят на мысли о возможных разногласиях, которые могут угрожать единству (картеля) в будущем", — заключил Эванс.