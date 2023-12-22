МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах понижаются на торгах в пятницу в преддверии Рождества, сообщает Reuters. Прогнозы погоды предвещают сохранение относительно теплой погоды в январе.

Около 09.33 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на поставку газа из терминала TTF опустились в цене на 0,72 евро, до 33,9 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные LSEG. Февральский контракт просел в цене на 0,52 евро, до 34,13 евро за мегаватт-час.

В Великобритании ближайшие фьючерсы подешевели на 1,25 пенса, до 84,25 пенса за терм.

"Худшая часть начавшегося в прошлом году энергетического кризиса позади", — комментируют аналитики SEB Бьярне Шильдроп и Оле Хвальбе, обращая внимание на "впечатляющую" адаптацию рынка.

К тому же, до февраля ожидается мягкая погода, и, следовательно, спрос на газ для отопления и со стороны электростанций будет ограниченным, полагают аналитики. Они понижают прогноз цены на газ на 2024 год на 12,5 евро, до 40 евро за мегаватт-час.

Это выше текущего уровня, так как в SEB ждут увеличения закупок СПГ Китаем и возвращения спроса в ЕС, когда запасы в европейских газовых хранилищах вернутся к нормальным уровням.

Помехи судоходству в Красном море со стороны хуситов оказали минимальное воздействие на предложение газа в Европе, подчеркивают аналитики Energy Aspects. Более того, эффект может оказаться противоположным, если направленный в Азию американский СПГ будет выгружен в Европе.

Контракты на газ с поставкой на следующий день (в данном случае из-за праздников это 27 декабря) в Великобритании подешевели на 1,00 пенс, до 73,5 пенса за терм.

"Ветреная погода будет и дальше преобладать в Великобритании, существенно ограничивая спрос на газ для выработки электроэнергии", — комментирует аналитик LSEG Марина Цыганкова. По ее словам, скорость ветра, как ожидается, будет высокой и в рождественские каникулы.

Впрочем, кратковременное понижение температур воздуха в последние дни месяца, вероятно, приведет к небольшому повышению спроса на отопление, добавляет Цыганкова.

В Великобритании пиковая ветровая генерация электроэнергии прогнозируется в пятницу на уровне 18,2 гигаватта при общей установленной мощности 23 гигаватта, свидетельствуют данные Elexon.

Углеродные квоты торговались в Европе в пятницу с повышением на 0,52 евро, до 78,4 евро за тонну.