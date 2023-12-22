МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу достигли максимума почти за три недели на фоне снижения доллара США и доходности казначейских облигаций в преддверии выхода ключевых данных по инфляции. Как сообщает Reuters, эти данные могут внести некоторую ясность относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в следующем году.

К 11.03 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 2054,50 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,8%, до 2067,40 доллара за унцию.

Ранее в ходе сессии цены на золото подскочили к максимуму с 4 декабря и могут завершить торги с ростом на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы. Котировки могут вырасти по итогам второй недели подряд.

"Если рынок учитывает в ценах неоднократное снижение процентных ставок, а доллар США и доходность казначейских облигаций снизятся, динамика цен на золото может оказаться очень позитивной", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС к марту в 83%. Снижение процентных ставок способствует сокращению альтернативных издержек владения золотом.

Представители ФРС в последнее время пытались предостеречь инвесторов от чрезмерных ожиданий быстрого понижения ставок в следующем году, однако их заявления слабо повлияли на настроения рынков.

Индекс доллара остается около 5-месячного минимума, а доходность американских 10-летних гособлигаций близка к самым низким отметкам с июля. Снижение доллара делает золото более привлекательным для держателей других валют.

Теперь в фокусе внимания инвесторов — базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), который выйдет в пятницу, в 13.30 по Гринвичу.

Участники рынка предполагают, что по сравнению с ноябрем прошлого года индекс вырос на 3,3%, в то время как в октябре он поднялся на 3,5%.

Серебро подорожало в пятницу на 0,3% до 24,4727 доллара за унцию, платина — на 0,8% до 970,29 доллара, а палладий — на 0,6% до 1220,78 доллара. Все три металла нацелились на рост по итогам второй недели подряд.