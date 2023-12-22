МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в пятницу снижаются на фоне общей настороженности перед выходом ключевых инфляционных макроданных. Эта статистика проверит на прочность ралли, которое продолжается уже восемь недель благодаря оптимизму по поводу того, что Федеральная резервная система в следующем году может снизить процентные ставки, передает Reuters.

Все внимание сегодня будет приковано к индексу цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочтительному для ФРС индикатору инфляции, — который выйдет в 13.30 по Гринвичу. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что индекс укажет на рост инфляции в ноябре в годовом сравнении на 2,8% после 3%-ного повышения в октябре.

Базовый индекс, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, вырос в прошлом месяце на 3,3% после роста на 3,5% в октябре.

S&P 500 и Nasdaq в четверг повысились более чем на 1% после того, как данные по ВВП США за 3-й квартал были пересмотрены в сторону снижения. Это подкрепило надежды на то, что ФРС в следующем году может сократить расходы на заимствования.

Все три ведущих индекса США могут завершить в плюсе восьмую неделю подряд. Для S&P 500 это будет самая длительная череда повышений с 2017 года, а для Nasdaq и DJIA — с 2019 года.

На прошлой неделе ралли набрало обороты после того, как ФРС признала, что инфляция приближается к целевому уровню, благодаря чему центробанк "рассмотрит возможность" снижения процентных ставок.

Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в марте следующего года минимум на 25 базисных пунктов в 83,7%. Кроме того, они ожидают снижение ставок к сентябрю 2024 года на 125 б. п.

Тем временем акции Nike на премаркете упали на 11,9%. Производитель спортивной одежды ухудшил годовой прогноз продаж из-за ограниченных потребительских расходов, снижения показателей в бизнесе интернет-продаж и дополнительных промоакций. Кроме того, Nike заявила, что планирует сократить поставки товаров из ключевых линеек для более эффективного управления затратами.

Акции других производителей спортивной одежды, включая Lululemon Athletica, Foot Locker и DICK'S Sporting Goods, подешевели на 2,6%-6,9%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA понизились на 120 пунктов, или 0,32%, фьючерсы e-mini на S&P 500 снизились на 4,5 пункта, или 0,09%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 28,75 пункта, или 0,17%.

Акции китайских игровых компаний NetEase и Bilibili, котирующиеся в США, упали на 23,2% и 10,7% соответственно. Китайские регуляторы объявили о масштабных правилах, призванных ограничить расходы на видеоигры, что ударило по крупнейшей в мире игровой отрасли, которая в этом году вернулась к росту.

Бумаги Occidental Petroleum подорожали на 0,8%. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела 5,2 млн акций этой нефтяной компании, приблизив свою долю в ней к 28%.