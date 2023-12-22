МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Фунт подрос в пятницу, а доллар США снизился, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым индикатором инфляции для Федеральной резервной системы.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,36%, по 1,2736. По итогам недели пара может вырасти на 0,45%. Пара евро/британский фунт торговалась с понижением на 0,26%, по 0,8655.

Пара британский фунт/доллар США завершила ростом пять из шести последних недель. Давление на американскую валюту оказывает уверенность инвесторов в том, что ФРС будет быстро понижать процентные ставки в следующем году, укрепившаяся после выхода данных, указавших на замедление потребительской инфляции до 3,1% в ноябре.

Ноябрьский базовый PCE, на который ориентируются в ФРС, будет опубликован в 13.30 по Гринвичу.

Вышедшие ранее в пятницу данные показали, что в 3-м квартале ВВП Великобритании сократился на 0,1%.

Между тем участники валютного рынка, судя по всему, придали больше значения другим данным, показавшим неожиданно сильный рост розничных продаж в Великобритании в ноябре, составивший 1,3%.

"Вышедшие сегодня данные прибавили праздничного настроения розничной торговле, — отметил в пятницу экономист Capital Economics Алекс Керр. — Однако повышенные процентные ставки продолжают проникать в экономику, и мы сомневаемся, что рост розничных продаж будет продолжаться в начале следующего года".

Прогнозы многих аналитиков на 2024 год предполагают, что он будет сильным для британского фунта. Они исходят из того, что Банк Англии не сможет понизить процентные ставки так же сильно, как ФРС или Европейский центральный банк, что повысит привлекательность доходности британских гособлигаций.

Это предположение было поставлено под сомнение ранее на этой неделе, когда данные указали на более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в Великобритании — до 3,9% в ноябре с 4,6% в октябре.

Как показывают котировки рынка деривативов, инвесторы полагают, что в следующем году Банк Англии понизит ключевую ставку на 140 базисных пунктов. В начале недели ожидалось, что ставка будет понижена на 120 базисных пунктов.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, в пятницу торговался с понижением на 0,22%, по 101,55.