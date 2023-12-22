МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ на этой неделе в Азии достигли более чем 4-месячного минимума на фоне высоких объемов запасов и низкого спроса, несмотря на сомнения в устойчивости предложения, сообщает Reuters. Все больше танкеров избегают Красного моря после нападений йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Восточную Азию в феврале на этой неделе снизилась на 6%, до минимума с 13 августа.

"Покупатели в Северной Азии постепенно проявляют себя", — отметил Тоби Копсон из Marex. По его словам, холодная погода и снижение цен способствуют повышению спроса со стороны электроэнергетических компаний, которые ранее этой зимой почти не совершали покупок на рынке спот.

Маршруты нескольких СПГ-танкеров в последние дни были перенаправлены в обход Красного моря из-за нападений хуситов на суда, идущие по одному из основных морских путей, соединяющих Восток и Запад.

"Как минимум восемь СПГ-танкеров было перенаправлено, включая загруженные суда, идущие из Атлантического океана, а также суда, возвращающиеся после отгрузки на Востоке от Суэцкого канала", — отметил Сэмюэль Гуд из Argus.

"Если суда, направляющиеся из США в Азию, будут идти через мыс Доброй Надежды, это почти не приведет к долгосрочным перебоям с поставками. Этот маршрут лишь немного длиннее пути через Суэцкий канал, однако судам не придется платить за проход через канал, поэтому для фрахтовых компаний разницы в стоимости поставок почти не будет", — добавил он.

Между тем российская компания "НОВАТЭК" объявила форс-мажор в отношении поставок по проекту "Арктик СПГ 2" после того, как в прошлом месяце США ввели санкции.

Запуск проекта "Арктик СПГ 2" был запланирован на конец этого года или начало 2024 года, однако теперь он, вероятно, состоится не ранее 2-го квартала 2024 года.

Между тем низкий спрос, мягкая погода и высокие объемы запасов в Азии и Европе остаются ключевыми драйверами рынка.

"Учитывая трудности, наблюдающиеся в последние несколько лет, мировой рынок газа выглядит необычно привлекательным в преддверии праздничного сезона. Премия за риск в основном не учитывается в контрактах с поставкой до конца этой зимы", — отметил Алекс Фроли из ICIS.

"Тем не менее все это имеет свою цену: европейские домохозяйства столкнулись с повышением счетов, а крупные промышленные потребители закрылись или снизили объемы производства. Страны Азии испытывали перебои с электроэнергией и не смогли сократить потребление угля. Кроме того, цены на газ с поставкой в следующем месяце по-прежнему в полтора раза выше долгосрочного среднего значения, наблюдавшегося до кризиса", — добавил Фроли.

Цены на природный газ в Европе снизились в преддверии Рождества, так как метеопрогнозы указывают, что мягкая погода сохранится до начала января.

Стоимость СПГ с поставкой в январе на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 21 декабря составляла 10,404 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,77 доллара за млн БТЕ ниже котировок февральских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

По оценкам Argus, стоимость СПГ с поставкой в феврале составляла 10,350 доллара США за млн БТЕ, по оценке Spark Commodities — 10,206 доллара за млн БТЕ.

Между тем стоимость фрахта на спот-рынке на маршрутах в атлантическом бассейне по состоянию на пятницу упала на 28% по сравнению с предыдущей неделей, до 96 500 долларов в день, а на тихоокеанском маршруте сократилась на 26% по сравнению с предыдущей пятницей, до 76 500 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.