МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. S&P 500 и Nasdaq начали торги с роста после выхода ключевых данных по инфляции, которая оказалась более низкой, чем ожидалось. В свете этих данных усилился оптимизм инвесторов относительно того, что ФРС может в следующем году снизить стоимость заимствований, передает Reuters.

Dow Jones Industrial Average снизился на 55,08 пункта, или 0,15%, до 37349,27 пункта.

S&P 500 вырос на 7,17 пункта, или 0,15%, до 4753,92 пункта. Nasdaq Composite вырос на 42,31 пункта, или 0,28%, до 15 006,18 пункта.