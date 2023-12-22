МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доллар США упал против основных валют в пятницу, достигнув минимального уровня почти за пять месяцев, так как данные показали продолжающееся снижение годовой инфляции в ноябре ниже 3%, сообщило агентство Reuters. Это укрепило ожидания рынка относительно понижения процентных ставок в США в марте 2024 года.

Согласно данным, опубликованным в пятницу департаментом экономического анализа Министерства торговли США, измеряющий инфляцию индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 2,6% по сравнению с ноябрем прошлого года после роста на 2,9% в октябре.

Базовый PCE, при расчете которого не учитываются волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 3,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после роста на 3,4% в октябре. Ноябрьский годовой рост базового PCE — самый низкий с апреля 2021 года. Целевой уровень инфляции, установленный Федеральной резервной системой, составляет 2%.

"Рынок посчитает, что эти данные придают очень большой вес недавней склонности ФРС к смягчению денежно-кредитной политики", — сказал Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital.

"Это предпочитаемый в ФРС индикатор инфляционного давления, и если учесть тот факт, что некоторый эффект осуществленного ранее ужесточения еще должен проявиться, я думаю, что Комитет по операциям на открытом рынке вполне может начать думать, что его работа выполнена в том, что касается обуздания инфляции", — отметил он.

Доллар попал под понижательное давление после прошедшего на прошлой неделе заседания ФРС, итоги которого побудили трейдеров начать учитывать несколько понижений ставок в 2024 году уже с мая. Руководители ФРС с тех пор старались охладить ожидания рынка касательно быстрых понижений ставок в следующем году.

Индекс доллара США к моменту написания статьи снизился на 0,13%, до 101,65, самого низкого уровня с конца июля.

За последние две недели индекс упал более чем на 2% и нацелен завершить год падением чуть более чем на 2%.

Разворот ФРС в декабре в сторону более мягкой денежно-кредитной политики в дальнейшем повысило риск того, что доллар продолжит падать в конце 2023 года и начале 2024 года, хотя сила американской экономики может сдерживать его падение.

В пятницу доллар ослаб до минимальной отметки почти за девять лет против швейцарского франк и торговался с понижением на 0,15% на момент написания статьи, вернувшись к уровням января 2015 года, когда Швейцарский национальный банк спровоцировал значительную волатильность, отменив минимальный предел для франка против евро.

На момент написания статьи евро торговался с повышением на 0,05%. Европейскому центральному банку необходимо время как минимум до весны, прежде чем он сможет снова оценить перспективы политики, и ожидания рынка в отношении понижения ставки в марте или апреле представляются преждевременными, заявил один из членов руководства Боштьян Васле в понедельник.

Британский фунт вырос на 0,28%, до 1,2728 доллара, так как трейдеры изучили данные, которые показали более сильный, чем ожидалось рост розничных продаж в Великобритании в ноябре, хотя рост ВВП был пересмотрен в сторону понижения.

Тем временем доллар вырос против японской иены на 0,18%, до 142,37 после того, как данные показали, что базовая инфляция в Японии в ноябре резко замедлилась до темпов, которые наблюдались более года назад. Это указало на ослабление ценового давления, что может дать центральному банку больше времени для выжидания, прежде чем свернуть масштабное денежно-кредитное стимулирование.

Ранее на этой неделе Банк Японии оставил без изменений свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, почти не дав сигналов относительно того, когда он может отказаться от отрицательных ставок.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллар торговались с повышением по сравнению с уровнем закрытия четверга. Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,12%, до 0,6811, достигнув ранее 0,6825, самого высокого уровня с июля. Пара новозеландский доллар/доллар США повысилась на 0,24%, до пятимесячного максимума 0,6309.

Биткоин снизился на 0,47%, до 43 666 долларов, что лишь чуть ниже 8-месячного максимума 44 729, достигнутого в этом месяце. Ряд заявок на ETF по биткоину и эфиру, в том числе от известных крупнейших финансовых компаний, помогли оживить крипторынок в этом году после ряда резких падений в 2022 году.