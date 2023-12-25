МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В понедельник, когда многие рынки не работают в связи с празднованием Рождества и объем ликвидности низок, рубль торгуется против доллара США и евро почти без изменений, сообщает Reuters.

В 09.02 по Гринвичу пара доллар/рубль находилась на уровне закрытия пятницы 92,01. Против евро рубль снизился на 0,1%, пара торговалась по 101,8.

Нефть марки Brent подешевела на 0,25%, до 79,19 доллара за баррель.

Банк России будет покупать иностранную валюту, если цена нефти превысит 88-90 долларов за баррель, сказала в понедельник глава центрального банка Эльвира Набиуллина.

Долларовый фондовый индекс РТС вырос на 0,55%, до 1 063,42, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,43%, до 3 105,77.