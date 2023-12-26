МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Во вторник, при малых объемах ликвидности, доллар США торгуется неустойчиво. Давление на него оказывают признаки замедления инфляции, которые усиливают ожидания понижения ставок ФРС в следующем году, сообщает Reuters.

В то же врем иена стабилизировалась около максимума за пять месяцев на вероятности отказа Банка Японии от крайне мягкой денежно-кредитной политики. В течение большей части 2022 и 2023 годов такая политика оказывала давление на иену, так как другие ключевые центральные банки агрессивно повышали ставки.

Многие валютные рынки во вторник закрыты, поэтому торги малоактивны.

Пара новозеландский доллар/доллар США обновила пятимесячный максимум, поднявшись до 0,6325. Пара австралийский доллар/доллар США торгуется около максимума за пять месяцев, по 0,6817.

Евро поднялся против доллара США на 0,03%, до 1,1024, и остался недалеко от достигнутого на прошлой неделе пятимесячного максимума 1,1040. Пара фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась почти без изменений, по 1,2706.

Вышедшие в пятницу данные показали, что в ноябре по сравнению с октябрем потребительские цены в США впервые за три с половиной года снизились, а годовой темп общей инфляции замедлился и составил менее 3%. Эти данные усилили ожидания смягчения политики ФРС в марте.

Ранее руководители центрального банка заявили, что не исключают понижения ставок в 2024 году, и это заявление спровоцировало снижение доллара.

"В борьбе с инфляцией ФРС достигла существенного прогресса, но дело еще не закончено, инфляция пока не движется к целевому уровню 2% по устойчивой траектории", — написали аналитики Wells Fargo клиентам.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 101,59, недалеко от достигнутого на прошлой неделе пятимесячного минимума 101,42.

Иена поднялась против доллара США на 0,1%, за доллар давали 142,25. Поддержку иена оказывает заявление главы Банка Японии Кадзуо Уэды.

Он сказал в понедельник, что вероятность стабилизации инфляции на целевом уровне "постепенно растет". По его словам, банк рассмотрит возможность изменения политики, если перспективы стабилизации роста цен на уровне 2% "существенно" улучшатся. Вместе с тем Уэда отметил, что банк не определил конкретный срок отказа от крайне мягкой политики.

"Во вчерашнем заявлении управляющий Уэда не подал сигналов о политике банка, хотя и выразил надежду на то, что Япония наконец выходит из периода низкой инфляции", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

Согласно вышедшим во вторник официальным данным, уровень безработицы в Японии в ноябре, как и в октябре составил 2,5%, а цены компаний сферы услуг для корпоративных клиентов выросли на 2,3%.

Китайский юань во вторник немного снизился против доллара США в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Китае.

В конце прошлой неделе пять крупнейших государственных банков Китая третий раз в этом году понизили ставки по депозитам. Официальное издание Shanghai Securities News сообщило во вторник о том, что несколько других крупных банков поступили так же.

Эта мера облегчит движение Народного банка Китая к смягчению политики и направит капиталы в управляющие компании и на рынки облигаций, считают аналитики Caitong Securities.

На момент написания статьи юань на континентальном рынке снизился против доллара на 0,1%, пара торговалась по 7,1433. На оффшорном рынке за доллар давали 7,1461 юаня.