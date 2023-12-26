МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото растут третью сессию подряд на фоне ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций, сообщает Reuters. Трейдеры ожидают раннего начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в 2024 году.

По состоянию на 15.10 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 2058,85 доллара за унцию. Котировки остаются около более чем 2-недельного максимума 2070,39 доллара за унцию, достигнутого в ходе предыдущей сессии. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,1%, до 2070,00 долларов за унцию.

Во вторник наблюдаются низкие объемы торгов, поскольку некоторые рынки закрыты в связи с праздниками. Ожидается, что на этой неделе торги будут проходить сдержанно.

"Спекулятивные инвесторы рано стали открывать длинные позиции на ожиданиях, что котировки металлов еще будут расти в 1-м квартале", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Согласно опубликованным в пятницу данным, чистая длинная позиция по контрактам на золото на COMEX на неделе 13-19 декабря увеличилась на 20 365 контрактов, до 131 749 контактов.

"Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году может привести к повышению спроса на драгоценные металлы со стороны коммерческих потребителей", — подчеркнул Уайкофф. По его словам, ускорение инфляции или дальнейшее ослабление экономики в Китае, являющемся крупнейшим потребителем золота, могут ухудшить перспективы цен на золото.

Разработанный CME индикатор FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки ФРС в марте в 85%.

Индекс доллара остается близ 5-месячных минимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций также понижается.

Снижение процентных ставок делает золото более привлекательным для инвесторов и оказывает давление на доллар. Благодаря ослаблению доллара золото становится более привлекательным для держателей других валют.

Спот-цены на золото, вероятно, получат достаточно сильную поддержку, чтобы удержаться выше психологически важной отметки 2000 долларов за унцию, если ФРС будет снижать процентные ставки в следующем году, как и ожидается, отметил главный рыночный аналитик Exinity Хань Тань.

Серебро выросло в цене на 0,2%, до 24,21 доллара за унцию, палладий подешевел на 0,9%, до 1192,02 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,55%, до 976,02 доллара за унцию и приблизилась к максимумам с 1 сентября. Платина растет в цене шестую сессию подряд.