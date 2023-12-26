МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США начали последнюю неделю года в положительном ключе, сообщило агентство Reuters. Усилившиеся ожидания скорого снижения ставок ФРС США благотворно повлияли на настрой инвесторов после рождественских выходных.

Ввиду признаков ослабления инфляции рынок укрепился во мнении насчет того, что ФРС США в следующем году сменит позицию на мягкую. В свете этого ключевой индекс S&P 500 оказался у рекордного максимума закрытия, достигнутого в январе 2022 года.

Если индекс завершит торги выше этого уровня, это подтвердит, что после дна, достигнутого в октябре 2022 года, начался бычий рынок.

Все три ведущих индекса США в пятницу выросли, после того как данные Министерства торговли указали, что инфляция приблизилась к 2%-ной цели ФРС. Индексы также выросли восьмую неделю подряд — это самая длительная позитивная серия для S&P 500 с конца 2017 года.

"Все по-прежнему наслаждаются плодами ралли, которое шло на прошлой неделе, и (ожидающимся) значительным снижением процентных ставок", — указывает Майкл Джеймс, управляющий директор по торгам акциями в Wedbush Securities.

Согласно инструменту FedWatch компании CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставок как минимум на 25 базисных пунктов в марте 2024 года в 83%, тогда как в январе эта вероятность оценивалась в 21%.

Растут все субиндексы S&P 500, кроме сектора здравоохранения.

Бумаги Intel Corp подорожали на 4,0%. Израильское правительство согласилось предоставить компании грант в размере 3,2 млрд долларов на строительство нового завода по производству микросхем на юге Израиля за 25 млрд долларов.

Индекс полупроводникового сектора Philadelphia semiconductor достиг рекордно высокой отметки и на момент написания статьи рос на 1,3%. Индекс компаний с небольшой капитализацией Russell 2000 достиг максимума за 20 месяцев.

"Я действительно полагаю, что главной темой (в начале 2024 года) останется дальнейший сдвиг в сторону меньших по размеру и средних компаний", — добавил Джеймс.

Однако объемы торгов, скорее всего, в течение этой недели останутся сниженными, поскольку большинство участников рынка берут в конце года отпуск. На этой неделе ожидается только выход статистики заявок на пособие по безработице, которая будет опубликована в четверг. Выступлений каких-либо представителей ФРС не ожидается.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 87,98 пункта, или 0,24%, до 37 473,95 пункта, S&P 500 вырос на 11,69 пункта, или 0,25%, до 4766,32, а Nasdaq Composite вырос на 46,87 пункта, или 0,31%, до 15039,84 пункта.

Акции Manchester United повысились на 2,2%. Миллиардер Джим Рэтклифф заключил долгожданное соглашение о покупке 25%-ной доли в футбольном клубе по 33 доллара за акцию.

Акции Gracell Biotechnologies взлетели на 59,8% после того, как AstraZeneca сообщила, что купит эту китайскую компанию за 1,2 млрд долларов. Англо-шведский производитель лекарств продолжает реализовывать амбиции в области клеточной терапии.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превышает число снижающихся в соотношении 2,72 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,82 к 1.

В S&P зафиксировано 26 новых 52-недельных максимумов и ни одного минимума, а в Nasdaq — 129 максимумов и 29 минимумов.