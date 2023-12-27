МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Торги на британском фондовом рынке в среду начались в плюсе, причем рост возглавил горнорудный сектор, сообщило агентство Reuters. В последние дни уходящего года среди инвесторов преобладают оптимистичные настроения: участники рынка ждут, что центробанки могут в следующем году начать снижать процентные ставки.

К 08.14 по Гринвичу индекс FTSE 100 поднялся на 0,3%, а индекс FTSE 250 добавил 0,1%.

Сектор добычи драгоценных металлов вырос на 1%, в основном благодаря ожиданиям снижения процентных ставок в США в следующем году.

Сектор добычи недрагоценных металлов набрал 1,1% и возглавил прирост на рынке. Цены на большинство цветных и черных металлов повысились после выхода благоприятных макроданных в Китае и на фоне ослабления доллара.

Бумаги Anglo American подорожали на 2,8% и вошли в число лидеров в FTSE 100. Как сообщили СМИ, горнорудная компания изучает возможность продажи доли в британском горнодобывающем проекте, стоимость которого достигает 9 млрд долларов.

Акции Darktrace прибавили 2% на новостях о том, что Майкл Линч раскрыл в компании, занимающейся кибербезопасностью, долю в размере 3,92%.