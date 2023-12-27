МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в среду растут почти на 6%, превышая 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

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Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 406,1 доллара (+4,3%). А по состоянию на 15.18 мск их стоимость составляла 411,1 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,4 доллара за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе в понедельник и вторник не торговались из-за рождественских праздников.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средние котировки в ноябре составили примерно 510 долларов.