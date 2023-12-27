МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Цены на цветные металлы в среду в Лондоне повышаются на фоне данных, указавших на рост прибыли китайских промышленных компаний, передает Reuters. Китай является крупнейшим в мире потребителем цветных металлов. Между тем котировки алюминия подскочили к 8-месячному максимуму на фоне технических покупок и сомнений в устойчивости предложения.

В среду торги на LME возобновились после праздников. По состоянию на 11.48 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 2%, до 2373,5 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму со 2 мая 2382 долларов за тонну.

Рост цен на алюминий поддерживается покупками консультантов по товарно-сырьевому трейдингу (CTA), отметил один трейдер. CTA генерируют сигналы на покупку и продажу, используя компьютерные программы.

Участники рынка пристально следят за предложением из Гвинеи, являющейся третьим по величине в мире производителем бокситов, после того, как 18 декабря в этой стране произошел взрыв основного нефтяного импортного терминала. Бокситы используются для производства глинозема, который, в свою очередь, служит сырьем для выпуска алюминия.

В субботу в Гвинее сообщили, что поставки топлива на АЗС, вероятно, значительно возрастут благодаря дипломатической работе с соседними странами.

"У большинства бокситных рудников есть запасы дизельного топлива, однако они не вечны", — отметил Эдгардо Джельсомино из Wood Mackenzie.

"Пострадавшие (от перебоев с поставками топлива) рудники смогут изменить логистические цепочки, чтобы не использовать разрушенную инфраструктуру, однако это приведет к увеличению стоимости поставок топлива", — добавил он.

Цены на алюминий растут, несмотря на данные LME, согласно которым совокупные запасы этого металла на биржевых складах подскочили к 4-месячному максимуму 523 725 тонн после поставки 15 950 тонн.

Индекс доллара упал к 5-месячному минимуму на ожиданиях скорого начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Ослабление доллара делает торгующиеся в американской валюте цветные металлы более привлекательными для держателей иных валют.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,5%, до 8616 долларов за тонну, цинк вырос в цене на 1,1%, до 2630 долларов за тонну после повышения к максимуму с 16 ноября 2644 долларов за тонну ранее в ходе сессии. Олово подскочило в цене на 3%, до 25 605 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии олово торговалось на максимуме с 28 сентября 25 845 долларов за тонну. Свинец прибавил 0,8%, до 2080 долларов за тонну.

Котировки никеля выросли на 2,3%, до 16 885 долларов за тонну. В центре внимания участников рынка находятся протесты в Индонезии, где работники требуют улучшения условий после несчастного случая.