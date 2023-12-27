МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в среду подорожали более чем на 5% и достигли 3-недельного максимума в преддверии экспирации январских контрактов, сообщило агентство Reuters. Котировки получили поддержку на фоне похолодания.

По состоянию на 15.23 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 13,8 цента, или 5,4%, до 2,69 доллара за млн БТЕ. По итогам сессии вторника котировки снизились примерно на 6%.

Позже в среду произойдет экспирация январских фьючерсов на природный газ на NYMEX. В дни экспирации волатильность, как правило, усиливается в условиях очень низких объемов торгов. Лишь немногие трейдеры хотят поставить или получить природный газ из газотранспортного узла Henry Hub.

"Погода стала немного более холодной, чем ранее в этом месяце. К тому же, сегодня произойдет экспирация", — отметил Томас Саал, старший вице-президент StoneX Financial.

"Мы ожидали, что закрытие коротких позиций будет продолжаться до экспирации. Цены устойчиво растут", — добавил Саал.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в 48 континентальных штатах США, включая экспорт, на этой неделе в связи с Рождеством сократится до 120,6 млрд кубических футов в день со 126,6 млрд кубических футов в день на прошлой неделе.

На следующей неделе спрос может возрасти до 132,5 млрд кубических футов в день, поскольку в январе ожидается похолодание.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в декабре выросла до 108,8 млрд кубических футов в день со 108,3 млрд кубических футов в ноябре.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в декабре по состоянию на вторник выросли в среднем до 14,6 млрд кубических футов в день с 14,3 млрд кубических футов в день в ноябре. Объем поставок в ноябре в целом был рекордным.

Представитель МИД России Мария Захарова в среду заявила, что санкции США, введенные ранее в этом месяце в отношении проекта "Арктик СПГ 2", неприемлемы и могут подорвать мировую энергетическую безопасность.