МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В среду доллар США достиг минимума за пять месяцев против евро и корзины других основных валют на ожиданиях скорого понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы. Поскольку многие трейдеры находятся в отпусках, до Нового года ситуация, видимо, не изменится, пишет Reuters.

Индекс доллара опускался на 0,37%, до минимума с 27 июля 101,09. По итогам 2023 года он готовится потерять 2,32%. Два предыдущих года индекс закрыл с большим ростом на ожиданиях ужесточения политики ФРС.

Инвесторы полагают, что в следующем году ФРС будет проводить более мягкую денежно-кредитную политику, чем другие ведущие центральные банки. Рыночная оценка вероятности понижения ставки американского центрального банка уже в марте повысилась после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, чьи заявления на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке были восприняты как сигнал о склонности к смягчению политики. Кроме того, декабрьские прогнозы руководителей американского центрального банка показали, что они ожидают понижения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Другие центральные банки, в том числе Европейский центральный банк, наоборот, просигнализировали о намерении удерживать ставки на повышенном уровне длительное время.

Между тем Банк Японии намекнул на возможность скорого отказа от отрицательных процентных ставок, хотя его глава и заявил, что не намерен спешить с переменами.

"Япония, наконец, откажется от сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшие пару месяцев, а в заявлениях ЕЦБ звучит чуть больше решимости продолжать жесткую денежно-кредитную политику, чем в заявлениях ФРС, недавно обретшей склонность к смягчению", — отмечает Лу Бриен, рыночный стратег-аналитик DRW Trading в Чикаго.

Перспективы США будут определяться тем, что именно спровоцирует начало понижение процентных ставок. Если темп инфляции будет снижаться гораздо быстрее, чем ключевая ставка, то ФРС может ужесточить денежно-кредитные условия больше, чем хотела бы.

"Если ФРС понизит ставки из-за того, что не захочет непреднамеренного чрезмерного ужесточения политики ввиду слишком быстрого замедления инфляции… то это, вероятно, будет хороший сценарий", — говорит Бриен. Если же ставка будет понижена из-за ослабления экономики, это может достаточно негативно отразиться и на экономике, и на фондовом рынке, добавляет он.

"Мотивация, лежащая в основе понижения процентных ставок, пока не ясна, и она будет наиболее важным фактором", — отмечает Бриен.

Пара евро/доллар США в среду поднялась на 0,54%, до 1,1103, максимума с 27 июля, и нацелена завершить год ростом на 3,61%.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,16%, до 142,64, и по итогам года может прибавить 8,78%.

Банк Японии заявил в среду о намерении сократить регулярные покупки гособлигаций в 1-м квартале следующего года.

Опубликованные в среду протоколы декабрьского заседания Банка Японии также показали, что, хотя правление и решило оставить в силе крайне мягкую политику, некоторые его члены высказались за продолжение обсуждения отказа от массированного стимулирования экономики.

Валюты Австралии и Новой Зеландии в среду достигали максимумов более чем за пять месяцев против американского доллара. На момент написания статьи австралийский доллар торговался с повышением на 0,23%, по 0,6840 доллара США, а новозеландский — с повышением на 0,09%, по 0,6332.

Биткоин подорожал на 0,80%, до 42 851 долларов.